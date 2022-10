AAPL en hausse de 6%, malgré l’avertissement d’un trimestre plus difficile à venir

Les premiers échanges d’aujourd’hui ont vu l’AAPL augmenter de plus de 6% après le rapport sur les résultats d’hier. La société avait annoncé un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais les investisseurs semblent heureux…

Apple a annoncé hier que ses bénéfices du quatrième trimestre fiscal s’élevaient à un chiffre d’affaires record de 90,1 milliards de dollars et à un bénéfice de 20,7 milliards de dollars.

Une partie de cela était due à la popularité des modèles d’iPhone 14 Pro dans les premières ventes, avec des revenus d’iPhone en hausse de près de 10 % d’une année sur l’autre, mais l’essentiel de ces revenus alimentera le premier trimestre de l’exercice. Le PDG Tim Cook a déclaré que la société n’était actuellement pas en mesure de répondre à la demande pour les modèles Pro.

Les ventes de Mac ont contribué pour 11,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 25 %. Les wearables ont ajouté 9,65 milliards de dollars, également en hausse de près de 10 %. La seule catégorie à avoir enregistré une baisse des ventes d’une année sur l’autre est l’iPad, qui a baissé de 13 % pour atteindre un peu plus de 7 milliards de dollars.

Les services bénéficient d’une croissance continue, les portant à un peu plus de 19 milliards de dollars, soit 5 % de plus qu’au même trimestre l’an dernier. Apple a également indiqué qu’il comptait 900 millions d’abonnés sur ses différents services d’abonnement, notamment iCloud, Apple Music, Apple TV +, etc.

La société a averti que le trimestre des fêtes pourrait être plus difficile que prévu. Il a déclaré que l’entreprise n’était pas à l’abri des problèmes économiques plus larges qui affectent une grande partie du monde, notamment un taux d’inflation très élevé entraîné en partie par de fortes augmentations des coûts de l’énergie.

Les revenus du Mac devraient souffrir par rapport au trimestre de vacances de l’année dernière, simplement parce que le trimestre comparatif comprenait le lancement des très populaires modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Les analystes s’attendaient à un peu plus que ce que la société a livré, mais rien de tout cela ne semble avoir préoccupé les investisseurs. En parlant d’analystes, Horace Dediu mérite une mention spéciale, car sa prédiction des revenus de l’iPhone était légèrement dépassée. équivaut à seulement une demi-heure de vente! Le grand gagnant a été Erik Woodring de Morgan Stanley, qui était à moins d’un demi pour cent de ses revenus et de ses estimations de BPA.

Les échanges avant commercialisation ont vu l’AAPL monter et descendre, mais les échanges de ce matin ont connu une augmentation constante, pour atteindre près de 7% au moment de la rédaction.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :