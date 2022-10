La carte graphique phare AMD Radeon RX 7000 serait livrée avec 24 Go de VRAM

Très attendu : AMD dévoilera la semaine prochaine ses nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 basées sur la nouvelle architecture RDNA 3. La société affirme que les nouveaux GPU offriront des performances par watt supérieures de plus de 50% par rapport à sa gamme actuelle grâce à un nœud de processus de 5 nm et à une conception de puces.

Selon les dernières rumeurs, Team Red annoncera la semaine prochaine deux modèles haut de gamme, les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT. Les deux utiliseront le GPU Navi 31 phare d’AMD, qui pourrait comporter une conception de module multi-puces avec une matrice de calcul graphique et six matrices de mémoire. Ce dernier devrait permettre jusqu’à 96 Mo de cache Infinite dans une configuration standard (ou plus si l’entreprise décide d’utiliser sa technologie d’empilement 3D).

Le produit phare Radeon RX 7900 XTX utiliserait une version complète du GPU Navi 31 avec 12 288 processeurs de flux et une largeur de bus mémoire de 384 bits. Il sera livré avec douze puces mémoire 16 Gbit GDDR6 fonctionnant à 20 Gbps pour un total de 24 Go de VRAM avec une bande passante de 960 Go/s.

Pendant ce temps, la Radeon RX 7900 XT devrait utiliser un GPU Navi 31 réduit avec 10 752 processeurs de flux et un bus mémoire de 320 bits. En conséquence, il ne disposera que de dix puces mémoire de même capacité et vitesses pour un total de 20 Go de VRAM GDDR6 et de bande passante de 800 Go/s.

La série Radeon RX 6000 et les prochains GPU RDNA 3 n’utiliseront pas ce connecteur d’alimentation. —Scott Herkelman (@sherkelman) 25 octobre 2022

Malheureusement, les valeurs TDP sont encore un mystère pour le moment. Cependant, AMD SVP et GM Scott Herkelman ont récemment confirmé que les prochaines cartes de la société n’utiliseront pas le connecteur 12VHPWR. Par conséquent, ils devraient être compatibles avec les blocs d’alimentation actuels sans nécessiter d’adaptateurs, ce qui pourrait éviter aux utilisateurs certains maux de tête. Les conceptions personnalisées des partenaires constructeurs de la carte seront probablement livrées avec jusqu’à trois connecteurs d’alimentation à 8 broches pour une marge d’overclocking accrue.

AMD annoncera officiellement les caractéristiques, la disponibilité et le prix de ses cartes Radeon RX 7000 le 3 novembre. Elles affronteront les GeForce RTX 4090 et (désormais uniques) RTX 4080 de Nvidia, les cartes bas de gamme des deux sociétés n’arrivant que l’année prochaine. .