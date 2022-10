Phil Spencer, PDG de Xbox, contre les métaverses : « C’est un jeu vidéo mal construit »

Phil Spencer, responsable de la division Xbox de Microsoft, s’est interrogé sur les métavers actuels dans une récente interview, assurant qu’ils ne sont rien de plus qu’un « jeu vidéo mal construit » et que ce n’est pas l’endroit où il souhaite passer le plus clair de son temps. de son temps. Cela a été assuré dans une conversation avec The Wall Street Journal (via The Verge), partageant ses doutes sur les réunions et réunions virtuelles de plus en plus populaires.

Une interaction virtuelle qui arrive trop tôt

Et c’est qu’avec la forte entrée des métavers tels que nous les connaissons aujourd’hui, de nombreuses entreprises font des pas dans cette direction, comme Meta. Pourtant, Phil Spencer, PDG de Xbox, s’interroge sur la viabilité actuelle de ces technologies, assurant qu' »il s’agit d’un jeu vidéo mal construit », portant la question sur son terrain, marquant les écarts entre les possibilités des créateurs de jeux vidéo dans l’actualité et l’application réelle des métaverses aujourd’hui.

« Les créateurs de jeux vidéo ont une capacité incroyable à créer des mondes fascinants dans lesquels nous voulons passer du temps », déclare Spencer. « Pour moi, construire un métavers qui ressemble à une salle de réunion… Je réalise juste que ce n’est pas là que je veux passer le plus de temps », poursuit-il.

Malgré tout, et malgré son ton burlesque, Spencer commente que les métavers sont arrivés trop tôt et qu’il espère qu’à l’avenir ils finiront par ressembler à ce que les jeux vidéo sont capables d’offrir aujourd’hui en termes de technologie et d’immersion. Bien sûr, rappelons que Microsoft travaille déjà sur des métaverses 3D pour certaines de ses franchises les plus populaires, telles que Minecraft, Flight Simulator ou Halo, le tout pour faire avancer la réalité virtuelle un peu plus loin avec les jeux vidéo comme facteur prédominant dans l’équation.

