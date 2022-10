Journal Apple Watch : tester la puissance des données pour atteindre les objectifs de santé et de forme physique

Apple a initialement positionné l’Apple Watch comme étant à peu près trois choses : la productivité, la communication et la forme physique. Bien que l’appareil puisse effectivement aider dans les trois domaines, il est rapidement devenu évident que son principal attrait était d’aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé et de forme physique.

Il y a quelques années, mon collègue Zac Hall a raconté une histoire inspirante sur l’utilisation des données de l’Apple Watch pour perdre du poids avec succès, et j’ai maintenant décidé de suivre son exemple. J’ai plusieurs objectifs de santé et de forme physique que je veux atteindre, et j’espère que les données de mon application Santé m’aideront à rester sur la bonne voie…

Ce qui est mesuré est géré

C’est vraiment incroyable la quantité de données sur la santé et la forme physique que l’Apple Watch (et l’iPhone) mettent à portée de main. Dans mon cas, j’ai également des balances intelligentes Quardio, qui fournissent un ensemble supplémentaire de points de données.

Mon approche de base est le vieil adage selon lequel « ce qui est mesuré est géré ». Bien sûr, vous avez besoin que les données soient au premier plan pour être efficace, ce qui indique examiner les données quotidiennement.

L’application Santé peut afficher des graphiques pour tout un tas de données, mais chacune est séparée – et je voulais que toutes les données pertinentes soient visibles en un coup d’œil. À moins que quelqu’un ne puisse me montrer ce qui me manque, il ne semble pas y avoir de moyen de dire à l’application Santé d’exporter vos catégories de données préférées, et je risquais d’être expulsé du Nerd Club si j’étais réduit à transcrire manuellement.

Ce que j’ai décidé, c’est que je n’avais pas vraiment besoin d’un tas de chiffres de toute façon. Ce dont j’avais vraiment besoin, c’était d’utiliser les chiffres pour générer un joli tableau de bord à code couleur. Comme je ne pouvais pas entièrement automatiser le processus, j’ai décidé de le garder simple.

Tout d’abord, j’ai divisé les données en entrées et en sorties. Les intrants étaient les choses sur lesquelles j’avais un contrôle direct (comme le nombre de calories que je consomme et combien j’en brûle). Les extrants étaient les résultats finaux. Les mesures que j’ai choisi de surveiller sont :

Contributions

Calories dans

Calories dépensées

Minutes d’exercice

Pas

Les sorties

Poids

Mesure de la taille

Pourcentage de graisse corporelle

IMC

Fréquence cardiaque au repos

Mon tableau de bord de santé et de forme physique

J’ai créé une feuille de calcul, mais au lieu de remplir les chiffres réels – ce qui serait fastidieux et difficile à analyser – j’ai simplement décidé d’utiliser la fonction de remplissage pour coder chaque cellule par couleur. Pour les sorties, j’ai utilisé les chiffres officiels du gouvernement pour définir les bandes, de médiocre (rouge) à excellent (vert).

Pour les entrées, j’ai défini mes propres seuils, puis le vert indique que j’ai atteint mon objectif, le jaune indique que je m’en suis approché et le rouge indique moins que cela.

Je me retrouve alors avec un véritable indicateur en un coup d’œil de ce que je fais en termes de comportement et d’objectif. Ma première journée ressemble à ça :

Cela montre que j’ai atteint tous mes objectifs comportementaux ; que mon poids, mon tour de taille et mon pourcentage de graisse corporelle me mettent tous sur la mauvaise voie ; mon IMC me rend en surpoids mais pas obèse ; et ma fréquence cardiaque au repos est dans la « bonne » gamme. Mon objectif est de rendre toutes les cellules de sortie vertes.

Chaque matin, je vais chercher les données d’hier dans l’application Santé (plus mon propre enregistrement de calories consommées), et cela devrait prendre moins de 30 secondes pour mettre à jour mon tableau de bord.

Le rôle de mon Apple Watch

Mon Apple Watch collecte bien sûr de nombreuses données : calories dépensées, minutes d’exercice, pas et fréquence cardiaque au repos.

J’ai défini l’activité comme l’une de mes complications, bien sûr, mais j’ai défini l’activité comme un deuxième cadran de montre, afin que je puisse y accéder périodiquement pendant la journée. J’ai aussi Cyclemeter et Workout comme complications sur ce visage pour leur donner un accès instantané.

Mon iPhone a également remarqué que je semblais m’intéresser de manière inhabituelle à mes mesures de condition physique, de sorte que la pile de suggestions Siri a fait surface sur la carte d’activité.

Objectifs de santé et de forme physique

Comme indiqué, mon objectif est de rendre toutes les cellules de sortie vertes. Certaines personnes ne jurent que par des objectifs précis avec des délais – par exemple, je perdrai X livres à la date Y.

Je peux voir l’attrait de cela, et j’ai au moins une attente générale à cet égard, mais il me semble plus logique de me concentrer sur les choses que je peux contrôler – les entrées – et de laisser les sorties prendre soin d’eux-mêmes .

J’ai, cependant, fixé 100 jours comme jalon initial – qui est le 5 février – et je rendrai compte des progrès à ce moment-là, sinon plus tôt.

Vos conseils

Si vous avez utilisé les données Apple Health pour vous aider à atteindre vos propres objectifs de santé et de forme physique, veuillez partager vos conseils sur nos réseaux sociaux !

