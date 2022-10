Henry Cavill révèle combien de temps il joue chaque jour, la possession de geek la plus précieuse

En bref : Henry Cavill, l’homme d’acier, Geralt de Riviera et fan de tout ce qui concerne les PC, a une fois de plus exprimé publiquement son amour pour la plate-forme. L’acteur a déclaré qu’il jouait plus de quatre heures par jour et a de nouveau appelé Total War: Warhammer III comme son titre préféré actuel.

Cavill est apparu sur le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz le 26 octobre pour discuter de son retour en tant que Superman, Enola Holmes 2, la prochaine saison de Witcher, et plus encore. Il a également été interrogé sur ses habitudes de jeu.

On pourrait s’attendre à ce qu’un gars occupé comme Cavill ait du mal à trouver du temps sur PC, mais lorsqu’on lui a demandé combien de temps il passait devant un écran, il a admis que c’était « une bonne quantité », ce qui « indique probablement » beaucoup « pour ceux qui n’en ont pas. ce n’est pas un jeu. »

Poussant pour des détails, Horowitz a plaisanté, « Juste quatre heures par jour? » auquel Cavill a admis que c’était peut-être plus.

Cavill a également mentionné ce qui est probablement sa franchise de jeux PC préférée, la série Total War: Warhammer – il a terminé le deuxième jeu six fois en six courses différentes. Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre qu’il joue à Total War: Warhammer III. « J’adore ce jeu, il est tellement bon », s’est enthousiasmé Cavill.

La conversation est ensuite passée à l’autre amour geek de Cavill : les miniatures de table ; il a précédemment montré son habileté à peindre des modèles Adeptus Custodes sur Instagram. Cavill a admis qu’il a fièrement montré sa collection aux visiteurs qui ne partagent pas son enthousiasme.

Une autre question à laquelle Cavill était confronté était de savoir s’il avait une possession de geek la plus précieuse. On aurait pu soupçonner qu’il dirait son PC, qu’il a construit lui-même et contient un RTX 3090 et un Ryzen 9 3900X (il l’a peut-être déjà mis à niveau), mais Cavill a souligné l’énorme statue de Lich King qui lui a été envoyée par Blizzard – il une fois a dû expliquer la différence entre Warhammer et Warcraft à la télévision.

Avec son amour du jeu sur PC, on a demandé à Cavill s’il avait un intérêt pour le développement de jeux. « Je ne sais pas », a répondu l’acteur. « Je pense qu’il y a tellement de travail à faire là-dedans, et je ne suis pas sûr de vouloir jeter un coup d’œil trop loin derrière le rideau et voir tous les uns et les zéros. »

Cavill a fait une sorte d’apparition dans un morceau de Total War: Warhammer II DLC en tant qu’unité portant son nom: Cavill, Loremaster of Hoeth, qui a une capacité appelée White Wolf. Il apparaît également dans la campagne solo de Star Citizen, Squadron 42, même si nous attendrons probablement encore de nombreuses années avant sa sortie.