Bilan de la baisse des valeurs de semi-conducteurs

Le marché boursier est apparemment tombé amoureux des actions de semi-conducteurs. La plupart des stocks de semi-remorques majeurs sont en baisse cette année, certains de moitié. L’indice SOX Semis est en baisse de près de 18 % cette année. Nous ne sommes plus sur les marchés au quotidien, mais au fur et à mesure que la rue progresse dans la saison des résultats, nous pensions faire le point sur les actions.

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Le tableau ci-dessous détaille la performance d’une douzaine de ce que nous considérons comme des actions semi-finales typiques dans l’espoir d’évaluer quels secteurs ont ressenti la douleur de ce cycle et lesquels pourraient encore avoir plus d’inconvénients.

Nous n’avons pas inclus Intel dans cette enquête car nous estimons que leurs perspectives sont mesurées par certains risques très spécifiques à l’entreprise (c’est-à-dire survivront-elles ?) tandis que les autres se négocient davantage en fonction des conditions macroéconomiques et sectorielles.

Nom de l’entreprise Stocker 1 semaine 1 mois cumul à ce jour Laboratoires de silicium DALLE -5,6% -4,2% -42,9% Texas Instruments TXN -1,1% 0,5 % -13,4% Appareils analogiques DJA -3,5% 3,1 % -16,8% Qualcomm COMQ 4,7 % -1,7% -35,4% Broadcom AVGO 5,9 % -1,6% -30,7% Nvidia NVDA 6,9 % 7,6 % -33,9% AMD AMD 4,4 % -9,8% -44,3% Technologie Marvell LMRV 1,7 % -6,2% -36,0% ASML ASML 14,1 % 11,0 % -39,2% Société de l’UCK UCK 12,7 % -0,9% -29,1% Matériaux appliqués AMAT 14,2 % 3,8 % -44,4% Lam Recherche LRCX 14,1 % -0,2% -47,1% Indice Nasdaq NASDAQ 2,7 % 3,0 % -29,9% Indice des semi-conducteurs PHLX SOx 6,1 % -0,2% -17,7%

Nous pensons que les données montrent des tendances claires par segment. Tous les stocks de demi-finales ne sont pas traités de la même manière. Notez que les grandes sociétés analogiques Texas Instruments et Analog Devices ont toutes deux moins chuté que leurs pairs. En revanche, les noms les plus exposés aux consommateurs comme Qualcomm et Nvidia sont en baisse de plus de 30 % cette année. Les plus touchés sont les noms d’équipements de fabrication de plaquettes (WFE) comme Applied Materials et LAM Research.

Nous pensons que cela correspond assez bien à la façon dont nous voyons généralement l’industrie en ce moment. Les demi-finales sont évidemment dans la pente descendante de leur modèle cyclique. Il y a six mois, nous avons dû nous disputer avec les gens sur le fait que les demi-finales étaient cycliques, et maintenant que la gravité s’est réaffirmée, les marchés en ont pris note.

Une différence importante entre ce ralentissement et les cycles passés est que la douleur est beaucoup plus étalée. Nous avons vu des signes avant-coureurs dans les noms de mobiles et de PC depuis près d’un an, mais dans de nombreuses catégories industrielles (par exemple, l’automobile), l’offre vient tout juste de rattraper la demande. Nous interprétons cela comme signifiant que les noms industriels et analogiques pourraient être vulnérables à l’approche de l’année prochaine. Nous reconnaissons que cela est très discutable. Après tout, TXN a donné une perspective assez sombre sur son appel cette semaine et le titre n’a guère bougé.

Et puis il y a les noms WFE. Ces sociétés ont été assez durement touchées par les dernières sanctions américaines contre les sociétés de puces chinoises, mais leurs baisses au cours du mois dernier, une période couvrant l’annonce de ces restrictions plus strictes, sont beaucoup plus faibles que leurs baisses cette année, ce qui implique que le marché est plus préoccupé par l’environnement général des demi-finales.

Cela nous laisse avec les stocks de centres de données et de réseaux. C’est un peu plus difficile à analyser à partir des données. AMD a été assez durement touché par ses derniers revenus, mais ils ont attribué ces mauvais résultats à un ralentissement des PC et non aux résultats du centre de données.

En revanche, Broadcom s’en est mieux sorti que ses pairs cette année, est-ce un signe de confiance dans ses produits de réseau et de centre de données ? Après tout, ils sont très exposés au mobile et au grand public. Et il est également juste de se demander si AVGO se négocie encore comme un stock semi-fini. Nous continuons de penser que la demande de semi-conducteurs de centres de données finira par marquer une pause, mais le marché semble être en désaccord.

Tout cela nous laisse avec la question est maintenant le bon moment pour entrer dans les stocks de demi-finales ? Nous pensons qu’il est encore trop tôt. La demande finale est faible, les stocks sont encore élevés et une grande récession pourrait se profiler. Les multiples de valorisation restent élevés. Nous avons tendance à penser que le moment d’acheter des demi-finales viendra lorsque nous cesserons d’évaluer ces sociétés sur des multiples de revenus et que nous reviendrons aux mesures des bénéfices. Quoi qu’il en soit, le rythme de ce ralentissement reste prolongé, frappant chaque segment à un moment différent. Lorsque les actions des demi-finales commenceront vraiment à se redresser, peut-être au milieu de l’année prochaine, nous aurons vu tous les segments en prendre un coup.