Bénéfices d’Apple au quatrième trimestre 2022: chiffre d’affaires record de 90,1 milliards de dollars, manque sur l’iPhone et les services

Au milieu d’une semaine tumultueuse pour d’autres entreprises technologiques comme Google, Amazon et Meta, Apple a maintenant annoncé ses résultats trimestriels pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022. Tous ces rapports sur les résultats surviennent dans un contexte d’inquiétudes concernant un ralentissement économique aux États-Unis, et tous les regards sont rivés sur Apple pour voir s’il a mieux résisté à la tempête que ses concurrents.

Pour le trimestre, AAPL a annoncé un bénéfice par action diluée de 1,29 $, un chiffre d’affaires trimestriel record de 90,1 milliards de dollars et un bénéfice de 20,7 milliards de dollars.

Rapport sur les résultats de l’AAPL pour le quatrième trimestre 2022

Apple ne rapporte plus les ventes unitaires pour aucun de ses produits, mais rapporte à la place une ventilation des revenus par catégorie de produits. Voici la répartition complète pour le quatrième trimestre fiscal 2022 :

iPhone : 42,63 milliards de dollars (en hausse de 9,8 % en glissement annuel)

Mac : 11,51 milliards de dollars (en hausse de 25,4 % en glissement annuel)

iPad : 7,17 milliards de dollars (en baisse de 13,1 % en glissement annuel)

Vêtements, maison et accessoires : 9,65 milliards de dollars (en hausse de 9,8 % en glissement annuel)

Services : 19,19 milliards de dollars (en hausse de 5 % en glissement annuel)

Ces chiffres sont mitigés en termes de comparaison avec les attentes des analystes. Les analystes avaient prédit un bénéfice par action de 1,27 $, qu’Apple a battu de justesse. Les revenus de l’iPad ont dépassé les attentes (7,17 milliards de dollars contre 7,94 milliards de dollars estimés) ainsi que les services (19,19 milliards de dollars contre 20,10 milliards de dollars estimés). Les revenus de l’iPhone ont également dépassé les attentes (42,63 milliards de dollars contre 43,21 dollars estimés).

Le «revenu global des produits» a été un battement, les analystes prédisant 69,04 milliards de dollars et Apple atteignant 70,96 milliards de dollars.

Il s’agit d’un trimestre important pour Apple, car la société a annoncé et lancé un certain nombre de nouveaux produits. Le quatrième trimestre fiscal pour Apple a commencé le 26 juin et s’est terminé le 24 septembre. Cela couvrait la sortie de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Il comprenait également les derniers modèles Apple Watch ainsi que le MacBook Air M2.

Cela dit, cependant, la plupart de ces nouveaux produits n’étaient réellement disponibles que pendant quelques jours du trimestre, donc bien qu’importants, les lancements ne sont pas un facteur énorme dans les revenus d’AAPL au quatrième trimestre 2022. Le prochain trimestre de vacances, le premier trimestre 2023, sera bien plus important (comme toujours) pour Apple.

Voici ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait à dire sur les résultats d’Apple au quatrième trimestre 2022 :

« Les résultats de ce trimestre reflètent l’engagement d’Apple envers nos clients, la poursuite de l’innovation et la volonté de rendre le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Alors que nous nous dirigeons vers la saison des fêtes avec notre gamme la plus puissante de tous les temps, nous menons avec nos valeurs dans chaque action que nous prenons et chaque décision que nous prenons. Nous sommes profondément attachés à la protection de l’environnement, à la protection de la vie privée des utilisateurs, au renforcement de l’accessibilité et à la création de produits et de services capables de libérer tout le potentiel créatif de l’humanité.

Et le directeur financier Luca Maestri a ajouté :

« Nos résultats record pour le trimestre de septembre continuent de démontrer notre capacité à exécuter efficacement malgré un contexte macroéconomique difficile et volatil », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Nous avons continué d’investir dans nos plans de croissance à long terme, généré plus de 24 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et retourné plus de 29 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre. La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et nos ventes record ont propulsé notre base active d’appareils installés à un nouveau niveau record. Ce trimestre a clôturé une autre année record pour Apple, avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 28 milliards de dollars et un flux de trésorerie d’exploitation en hausse de 18 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.

Vous pouvez lire la publication complète des résultats d’Apple dans cet article sur Apple Newsroom. Restez à l’écoute Netcost-security.fr pour plus de couverture de l’appel sur les résultats de l’AAPL avec Tim Cook et Luca Maestri ensuite. Vous pouvez écouter en direct le streaming audio de l’appel sur les résultats de l’AAPL Q4 2022 en haut de l’heure ici ou écouter peu de temps après l’appel avec Apple Podcasts.

