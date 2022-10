Un développeur tiers ressuscite Paragon avec l’aide et la permission d’Epic Games

WTF ? ! Le succès de Fortnite et Overwatch a laissé quelques jeux similaires dans leur sillage, qui ont ensuite été mis hors ligne il y a quelques années après avoir échoué à gagner du terrain. L’un de ces projets obtient une seconde chance de manière détournée avec l’aide du développeur Fortnite Epic Games.

Les utilisateurs surfant sur Steam ou sur Epic Games Store pour des jeux de tir gratuits pourraient être surpris de voir Paragon réapparaître. Le développeur Netmarble F&C fait revivre le nom pour lancer un nouveau jeu très similaire cet automne. On ne sait pas à quel point son gameplay suivra ou différera de l’original.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Epic Games a sorti un MOBA gratuit appelé Paragon en 2016 pour PlayStation 4 et PC. Contrairement à l’angle de caméra isométrique utilisé par League of Legends et DOTA, Paragon a utilisé une perspective à la troisième personne, un peu comme la série Gears of War d’Epic. Le choix a fait que Paragon semble au moins superficiellement similaire aux tireurs de héros comme Team Fortress 2 et Overwatch, ce dernier étant également lancé en 2016.

Au fur et à mesure de la croissance d’Overwatch, Paragon a eu du mal jusqu’à ce qu’Epic ferme les serveurs du jeu. Les Battleborn de Gearbox et les Lawbreakers de Boss Key ont subi le même sort à peu près à la même époque. La domination de Fortnite en 2017 a été le dernier clou dans le cercueil pour de tels jeux.

Cependant, lorsqu’Epic a mis Paragon hors ligne, il a mis gratuitement à la disposition des développeurs d’Unreal Engine tous les actifs de ce jeu. Depuis lors, des morceaux de Paragon ont émergé dans d’autres jeux.

Epic a finalement laissé Netmarble utiliser tous les actifs de Paragon ainsi que le logo et le titre « Paragon : The Overprime ». Le jeu a déjà des pages sur Steam et Epic Games.

L’un des teasers de contenu d’Epic de 2015.

Overprime utilise des personnages du Paragon original et sa description de gameplay semble similaire. C’est un jeu gratuit où les joueurs choisissent un personnage parmi une sélection de quelques classes, puis montent de niveau jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre et détruire la base du camp adverse. Au cours des derniers mois, seuls les participants à la bêta fermée ont pu voir comment Overprime pouvait se démarquer des autres jeux d’action multijoueurs.

Netmarble n’a pas révélé la date de lancement public final d’Overprime mais organisera un test bêta final en novembre. Les personnes intéressées peuvent demander à participer en tweetant sur le jeu selon les instructions sur le site Web de Netmarble.

La configuration système requise pour Overprime est relativement modeste. Il n’a besoin que de 12 Go d’espace de stockage et fonctionnera sur un Intel UHD Graphics 750 au bas de gamme. Cependant, Netmarble recommande une GTX 1060 ou RX 560 pour de meilleures performances.