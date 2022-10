Comment activer la pause automatique de l’Apple Watch pour les entraînements de course à pied et de cyclisme en plein air

Vous en avez assez d’obtenir des données d’entraînement inexactes avec Apple Watch lors de courses ou de balades à vélo en plein air ? Au lieu de devoir vous rappeler de mettre manuellement votre montre en pause lorsqu’elle est arrêtée, suivez la procédure d’activation de la pause automatique Apple Watch pour la course et le cyclisme en plein air.

Les problèmes potentiels liés aux pauses et au suivi pendant les courses en plein air et les entraînements à vélo sont souvent doubles. Tout d’abord, il est facile d’oublier de mettre manuellement votre Apple Watch en pause à une intersection, pour une pause ou pour une autre raison. Cela indique que votre distance, votre temps, votre vitesse, vos intervalles, etc. ne sont pas exacts.

Deuxièmement, si vous vous souvenez de mettre votre montre en pause, il est facile d’oublier de redémarrer votre entraînement, ce qui fausse également vos données.

Heureusement, vous pouvez activer la pause automatique pour les courses et le cyclisme en plein air.

Activer la pause automatique de l’Apple Watch pour courir et faire du vélo en plein air

Ouvrez le Application Paramètres sur votre Apple Watch (ou l’application Watch sur iPhone) Balayez vers le bas et choisissez Entraînement Maintenant, balayez à nouveau vers le bas pour trouver le robinet Auto-Pause Appuyez sur la bascule pour activer la pause automatique, puis vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser la fonction à la fois pour la course et le cyclisme en plein air

Voici à quoi ressemble le processus sur Apple Watch :

D’après mon expérience avec Apple Watch, il s’arrête automatiquement environ 2 secondes après l’arrêt. Alors que les applications de fitness tierces utilisent souvent le GPS pour activer la pause automatique, Apple utilise probablement plusieurs sources de données, y compris l’accéléromètre intégré pour effectuer une pause automatique avec précision.

Et lorsque je recommence, je constate que le suivi de l’entraînement redémarre dans les 2 secondes ou reprend.

Limitations de la pause automatique de l’Apple Watch

Pour l’instant, Apple Watch ne peut utiliser que la fonction de pause automatique intégrée pour le suivi de la course à pied ou du cyclisme en extérieur.

Espérons que nous verrons la fonctionnalité s’étendre à d’autres types d’entraînement à l’avenir.

Raccourci bouton

Pour les autres types d’entraînement, ou si vous ne souhaitez pas utiliser la pause automatique, vous pouvez mettre les entraînements en pause manuellement plus rapidement en appuyant simultanément sur le bouton latéral et la couronne numérique. Appuyez à nouveau sur les deux pour reprendre le suivi de votre entraînement.

Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut également être désactivée un peu en dessous de la pause automatique dans les paramètres > entraînement de votre montre.

