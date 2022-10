Call Filter arrive sur les téléphones Android : c’est une excellente solution pour harceler les centres d’appels

Avec cette option, vous pourrez répondre aux appels téléphoniques grâce à une intelligence artificielle. Tout contenu indésirable peut être arrêté avant même de répondre.

Les premiers à recevoir la mise à jour ont été les Pixel, les smartphones produits directement par Google. Dans les prochains jours, cependant, le filtre pour les appels entrants devrait également arriver sur tous les autres appareils Android. Une fois cette option installée, votre smartphone sera équipé d’un secrétaire personnel construit avec une intelligence artificielle. Non seulement il reconnaîtra les appels indésirables, mais il peut également vérifier le contenu de chaque appel téléphonique avant qu’il ne commence à répondre.

Pour l’activer, c’est simple, il faut suivre ce chemin : Application téléphone > trois points en haut > paramètres > filtre d’appel. Comprendre comment cela fonctionne est encore plus facile. Lorsque nous recevons un appel entre les options Rejeter et Répondre, un troisième bouton bleu apparaîtra : Filtre d’appel. En cliquant sur cette option, l’appelant entendra une voix artificielle disant : « Bonjour. La personne que vous contactez utilise un service de filtrage Google et recevra une transcription de cet appel. Dites-nous la raison de l’appel ». Erreur à corriger : le « Bonjour » nous est également apparu vers 20h00.

ANDROÏDE | L’option qui apparaît pour filtrer l’appel

Pendant que notre interlocuteur entend la voix de Google, nous verrons toute la conversation apparaître sous la forme d’une série de SMS devant l’écran. De cette façon, nous pouvons décider de répondre en fonction du sujet de l’appel. Pas seulement. Android fournit également une série de messages déjà définis, afin de demander plus d’informations. Par exemple « Dis m’en plus » ou « C’est urgent ». À ce stade, vous pouvez choisir de répondre ou d’attendre à nouveau. Et s’il s’agissait d’un centre d’appel harcelant ? Dans ce cas, l’assistant vocal pourra décliner l’invitation et répondre poliment « Il vous rappellera ».

ANDROÏDE | Grâce à une série de messages prédéfinis, il est possible de composer une conversation