Apple affirme que United Airlines a fait économiser aux passagers 13 millions de minutes de retard avec les iPhones et iPads

Apple a publié une nouvelle « Success Story » sur son site Apple at Work vantant un partenariat avec United Airlines. Apple affirme que United Airlines a déployé des iPhones et des iPads pour l’ensemble de ses 85 000 employés, les rendant « entièrement mobiles et capables d’être les plus efficaces ». Il existe des statistiques assez intéressantes sur la façon dont ce partenariat a aidé les employés, les passagers et plus encore…

Apple dit :

United Airlines relie des millions de personnes aux lieux et aux moments qui comptent le plus. L’entreprise reconnaît que ses employés sont la clé pour que ces relations se concrétisent. Avec l’iPhone et l’iPad, tous les 85 000 employés de United sont entièrement mobiles et habilités à être plus efficaces, ce qui simplifie les tâches à accomplir, facilite la communication et rend les vols plus agréables pour les clients.

Et les employés de United participent à l’idéation et au développement d’applications personnalisées pour iPad et iPhone, démontrant la conviction de United que l’inclusion propulse l’innovation. Cela a permis aux employés de proposer de nouvelles solutions pour améliorer les déplacements et donner la priorité au service client.