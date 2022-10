The Callisto Protocol a été annulé au Japon en raison de son contenu violent

Une patate chaude: les joueurs japonais ne pourront pas profiter du prochain titre d’horreur basé sur l’espace The Callisto Protocol après que le comité de classement du pays l’a jugé trop violent et n’a pas émis de classification par âge. Les développeurs ont refusé de faire les coupes requises mais ont promis à ceux qui ont précommandé le jeu un remboursement complet.

The Callisto Protocol a été qualifié de successeur spirituel de Dead Space (à ne pas confondre avec le remake à venir de ce dernier), nous pouvons donc nous attendre à beaucoup de gore et d’horreur impliquant des créatures monstrueuses appelées Biophage.

Il semble que les viscères étaient un peu trop pour CERO, l’équivalent japonais de l’ESRB nord-américain. Le développeur Striking Distance a été invité à faire des coupes qui permettraient à une version éditée d’être publiée dans la région, mais il a refusé. En tant que tel, la société remboursera tous ceux qui ont précommandé la science-fiction/horreur.

« Nous avons décidé d’arrêter la version japonaise du protocole Calisto », a expliqué le compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux (traduit du japonais). « Nous avons déterminé que le jeu ne peut pas passer la cote CERO dans son état actuel et que la modification du contenu ne fournira pas l’expérience attendue par les joueurs. Nous apprécierions votre compréhension au Japon. »

Selon l’analyste de Tokyo, le Dr Serkan Toto (via VGC), le comité de notation CERO a déjà sévèrement critiqué les jeux mettant en scène gore et démembrement en particulier. Bien qu’il ait forcé les développeurs à éditer des jeux pour la violence et la nudité avant de les publier dans le pays, notamment The Last Of Us, Cyberpunk 2077, Uncharted, The Witcher 3 et GTA V, les jeux sont rarement interdits. Cette censure aurait été beaucoup moins extrême dans les années 1990 avant la création du CERO en 2002.

2) Dans les années 1990, le Japon était beaucoup plus doux en matière de censure des jeux vidéo. CERO a été fondée en 2002 et est devenue de plus en plus stricte au fil des ans. Les jeux censurés pour nudité et violence au Japon incluent Last Of Us, Cyberpunk, Uncharted 1, Witcher 3, GTA V etc. — Dr Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 27 octobre 2022

Alors que des pays comme la Chine, l’Iran et l’Australie sont connus pour être assez sévères en matière d’interdiction de jeux, l’incident le plus récent dont nous avons entendu parler s’est produit en Afghanistan, où le populaire PUBG Mobile a été interdit par les talibans pour avoir encouragé la violence et induit en erreur. jeunesse.

The Callisto Protocol a suscité la controverse pour une autre raison en septembre lorsque le fondateur et PDG de Striking Distance Studios, Glen Schofield, a semblé glorifier la culture crunch dans un tweet suggérant que son équipe travaillait 6 à 7 jours par semaine et 12 à 15 heures par jour parce qu’ils adoré. Il a ensuite supprimé le message et s’est excusé.

The Callisto Protocol arrive sur PlayStation, Xbox et PC le 2 décembre.