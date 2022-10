Tumeur cérébrale retirée du nez : une fillette de 6 ans sauve grâce à une intervention extraordinaire

La petite Sabriyiah a subi une opération exceptionnelle qui a permis l’ablation d’un craniopharyngiome de 4,5 cm de son nez. L’intervention à Bologne.

La petite fille et certains des professionnels qui ont pris soin d’elle. Crédit : IRCCS Institut des Sciences Neurologiques de Bologne / Facebook

Une fillette de 6 ans atteinte d’une tumeur cérébrale rare – appelée craniopharyngiome – a subi une intervention chirurgicale très délicate qui a permis de retirer toute la masse de cellules malades directement du nez, grâce à une procédure peu invasive. L’opération extraordinaire a été réalisée à l’Unité pituitaire – Centre de référence régional pour le diagnostic et le traitement des maladies hypothalamo-hypophysaires de l’Institut des sciences neurologiques (IRCCS) de l’USL de Bologne (Hôpital Bellaria). L’opération s’est parfaitement déroulée et la petite fille a pu « se remettre à jouer et à apprendre avec ses camarades de classe », comme le rapporte un communiqué de l’hôpital.

Tout a commencé en été, lorsque les parents de la petite fille, Sabriyiah, l’ont emmenée d’urgence aux urgences Bufalini à Cesena avec des symptômes typiques du cancer. Le bébé perdait non seulement la vue, mais elle avait également des difficultés à marcher, à maintenir son équilibre et à bouger son bras gauche, ainsi qu’un retard de croissance et une perte d’appétit. Toutes conséquences de la masse tumorale de 4,5 cm formée à la base du crâne, qui s’appuyait contre l’hypophyse (une glande endocrine qui produit de nombreuses hormones), l’hypothalamus (une structure du cerveau chargée de contrôler le système nerveux autonome et le système endocrinien ), les nerfs crâniens et d’autres composants du cerveau. Les craniopharyngiomes, tels que spécifiés par l’hôpital Bambino Gesù de Nice, sont des tumeurs qui proviennent des résidus embryonnaires de l’intestin primaire (poche de Ratke). Ils ont une croissance lente mais sont considérés comme « extrêmement dangereux » précisément parce qu’ils affectent « des structures anatomiques d’une grande importance fonctionnelle ». Heureusement, ils sont souvent bénins et particulièrement rares, ne représentant que 5 % des cancers du système nerveux diagnostiqués chez les enfants.

Après le diagnostic préliminaire, la petite Sabriyiah a été soumise à une hormonothérapie substitutive et à une série de tests préparatoires pour retirer la tumeur. Avant l’opération, réalisée par l’équipe du professeur Diego Mazzenta, directeur du centre régional de référence pour le diagnostic et le traitement des maladies hypothalamo-hypophysaires, l’équipe du Dr Federica Guaraldi – chef du département de neuroendocrinologie de l’unité pituitaire – restauré « L’équilibre hydrique, énergétique et hormonal », qui avait été altéré par la masse tumorale. L’ablation de la tumeur a été réalisée par endoscopie transnaso-sphénoïdale, ce qui a permis d’extraire complètement la tumeur du nez. Le diagnostic définitif de craniopharyngiome a été posé sur place, par un anatomopathologiste présent au bloc opératoire et qui a donné les indications pour poursuivre l’intervention dans les meilleures conditions.

Après l’opération, la petite fille a commencé à recouvrer la vue, à bouger son bras gauche et à reprendre sa croissance, autant de signes du parfait succès de l’opération délicate, qui n’est possible que dans très peu de centres italiens et internationaux. « La chirurgie nasale est une technique qui demande beaucoup d’expérience, nous traitons environ 200 cas par an, nous sommes parmi les deux premiers centres nationaux et nous pouvons nous permettre de l’utiliser même dans des cas aussi complexes », a fièrement déclaré à l’ANSA le professeur Mazzenta .