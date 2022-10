Google et Microsoft subissent 20 fois plus de dégâts qu’Apple alors que les grandes technologies subissent des pertes de 3 000 milliards de dollars

Ce fut une année difficile à plusieurs niveaux et la technologie majeure n’a pas été à l’abri. Au cours des douze derniers mois, plus de 3 000 milliards de dollars de valeur ont été perdus par les sept principales entreprises technologiques américaines. Alors que tous ont perdu des milliards, Alphabet de Google et Microsoft ont subi le plus de dégâts avec 20 fois les pertes subies par Apple.

Selon CNBC, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Netflix et Tesla ont vu leurs capitalisations boursières combinées passer de 10,7 billions de dollars à 7,69 billions de dollars au cours de la dernière année.

Mais cela n’a même pas été le cas dans les sept entreprises en ce qui concerne les pertes. Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon, société mère de Google, ont connu les baisses les plus importantes, allant de 540 à 698 milliards de dollars.

Apple a été le moins touché au cours de l’année dernière avec une perte d’un peu plus de 34 milliards de dollars. Bien que cela reste une perte importante, dans le contexte, c’est 20 fois plus petit que ce qu’Alphabet et Microsoft ont connu.

Pour mettre cela en perspective, la capitalisation boursière d’Apple n’a diminué que de 2,44 billions de dollars à 2,40 billions de dollars. Mais Microsoft est passé de 2,42 billions de dollars à 1,73 billion de dollars.

La plus grande perte en pourcentage de la capitalisation boursière a été Meta. Il a subi une baisse de près de 70 % au cours de la dernière année, sa capitalisation boursière passant de 868 milliards de dollars à 280 milliards de dollars – le niveau le plus bas depuis 2016.

Le point de vue de Netcost-security.fr

Une perte de 34 milliards de dollars pour Apple est évidemment contraire à son objectif. Mais si l’on regarde la situation dans son ensemble de l’environnement macroéconomique, sa capitalisation boursière et les performances de ses concurrents, les performances d’Apple 20 fois supérieures à celles d’Alphabet et de Microsoft au cours de la même période sont très impressionnantes.

Cela montre à quel point l’activité d’Apple est résiliente et que même en période de difficultés économiques, les clients considèrent les produits et services de l’entreprise comme des achats nécessaires.

Une chose à garder à l’esprit, Apple n’a pas partagé ses derniers résultats trimestriels comme les autres grands géants de la technologie qui ont perdu une autre partie importante de la valeur pas plus tard qu’hier. Mais jusqu’à présent, on s’attend à ce qu’Apple ait bien performé au cours du trimestre précédent.

Restez à l'écoute de Netcost-security.fr pour une couverture en direct de l'appel et du rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal d'Apple.

