Jeudi noir de Zuckerberg : Meta s’effondre en Bourse et vaut désormais (presque) comme en 2015

La valeur des actions de Meta est proche de la barre des 100 dollars. Il y a tout juste un an, ils avaient atteint leur apogée : ils s’échangeaient autour de 380 dollars.

En 2016, Facebook valait 350 milliards de dollars. En 2021, il a atteint un billion. En 2022, il vaut encore 350 milliards de dollars. Le compte Twitter de World of Statistics a publié cette succession de données pour clarifier l’ampleur des pertes de Facebook au cours des dernières 24 heures. Bien sûr, il y a des simplifications. Le terme « valeur » devrait être remplacé par « capitalisation boursière » et maintenant Facebook s’appelle Meta. Mais même en changeant ces addends, le résultat ne change pas. C’était un coup.

L’effet domino a commencé avec les résultats du dernier trimestre. Les revenus ont chuté de 4% à 27,72 milliards de dollars et les bénéfices nets ont chuté de 52% à 4,4 milliards de dollars. Évident. Avec ces chiffres on est loin de la faillite. Ce sont pourtant des signes que les dernières décisions prises par le fondateur, Mark Zuckerberg, sont rejetées.

FINANCEMENT GOOGLE | La performance de l’action Meta depuis 2012

L’effondrement des marchés financiers

L’effet sur les marchés a achevé le travail : Meta a perdu 25% à l’ouverture du marché et ses actions se rapprochent dangereusement du seuil critique des 100 dollars. C’est depuis novembre 2015 que le cours n’était plus si bas. Il y a un peu plus d’un an, le 3 septembre 2021, Meta avait atteint son apogée, avec des actions qui avaient cumulé une valeur qui touchait les 380 dollars.

Le métaverse devient un problème

Tous les investisseurs pointent leur fusil au même endroit : le Metaverse. Les pertes de la division Reality Labs, dédiée au nouvel univers numérique de Zuckerberg, sont passées à 3,67 milliards de dollars entre juillet et septembre. L’année précédente, ils étaient de 2,63 milliards de dollars. La crainte des analystes pour ce secteur est désormais très claire.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a expliqué à Netcost-security.fr qu’à l’heure actuelle, le Metaverse semble être un pari encore trop gros : « C’est un pari énorme et nécessite un investissement important. Et le succès n’est pas garanti ». Pescatore explique que les nouveaux appareils de l’entreprise n’ont pas convaincu tout le monde. Au contraire. Le Quest Pro coûte 1 500 dollars et personne ne fait la queue : « Les gens ne se précipitent pas hors de chez eux pour acheter un casque VR ou pour regarder des vidéos à 360 degrés. »

Les investisseurs s’inquiètent également des difficultés que pourraient rencontrer les ventes publicitaires dans le Metaverse. En fait, théoriquement la première source de revenus devrait rester la publicité : « Il semble que la publicité sera une source de revenus clé. Cependant, on ne sait pas combien de temps il faudra pour récupérer tous les investissements nécessaires au développement ».