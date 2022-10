OneNote UWP dit au revoir au Microsoft Store

Il y a plus d’un an, Microsoft a annoncé une révolution complète de l’application OneNote. Comme certains d’entre vous le savent, jusqu’à présent, deux applications similaires coexistaient : OneNote et OneNote pour Windows 10. Cette dernière était une application UWP (en fait, l’une des meilleures qui ait jamais existé) spécialement conçue pour les tablettes, avec des performances exquises en ce qui concerne au toucher et à l’utilisation du stylet.

Cependant, Microsoft n’est pas d’humeur à doubler. Avec l’échec d’UWP et le lancement de Windows App SDK (le nouveau framework qui permet d’utiliser les API WinRT avec les API Win32), Microsoft a trouvé l’excuse parfaite pour donner l’exemple et utiliser OneNote comme banc d’essai. L’objectif? Une seule application OneNote avec le meilleur des deux mondes.

OneNote pour les gouverner tous

Cette unification franchit aujourd’hui une étape irréversible avec la disparition de l’application OneNote UWP du Microsoft Store. Au lieu de cela, nous ne pourrons trouver que la « nouvelle » application, qui n’est rien de plus que le client de bureau OneNote classique avec une rénovation visuelle et certaines fonctions ajoutées.

Cependant, comme le soulignent de nombreux utilisateurs, cette application n’est toujours pas à la hauteur de l’UWP malheureux en termes de performances. bon au toucher et profitez d’un encrer fluide. L’ancienne application continuera de fonctionner et de recevoir des mises à jour de support (sans nouvelles fonctionnalités) jusqu’en octobre 2025. Vous pouvez continuer à la télécharger à partir de ce lien.