Samsung Galaxy Z Flip 3 et Fold 3 reçoivent One UI 5.0 beta 3

Il y a deux semaines, Samsung a initialement commencé à tester One UI 5 sur le pliable de l’année dernière – le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Une semaine plus tard, les deux téléphones ont récupéré une deuxième mise à niveau bêta incrémentielle. Et le moment est venu pour une autre mise à niveau incrémentielle, oui, la troisième version bêta est sortie pour les deux téléphones pliables. Lisez la suite pour en savoir plus sur la troisième version bêta de One UI 5 pour Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Samsung pousse la nouvelle version bêta du Z Flip 3 avec la version du firmware ZVJF, actuellement disponible en Corée du Sud. Il sera également disponible dans d’autres régions prochainement. En parlant de Fold 3, la troisième version bêta est actuellement disponible en Inde. La nouvelle mise à jour augmentera la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en novembre 2022 sur Fold 3.

En termes de changements, la troisième version bêta résout le problème d’absence d’audio dans les bourgeons lors du changement de source via le panneau multimédia dans BT Carkit, le papier peint apparaît temporairement plus petit lors du dépliage, apportant des améliorations aux problèmes de performances, le problème de disparition de la barre des tâches lors du dépliage après avoir utilisé un geste, téléphone se bloque et redémarre après avoir reçu une notification de l’application Signal, des paramètres OTG ANR, etc.

La mise à jour apporte également des améliorations à l’application appareil photo, notamment les problèmes de mise au point de l’appareil photo lors du basculement entre les objectifs, la saccade de l’aperçu de l’appareil photo, l’appareil photo ne peut pas entrer dans AR Emoji Studio, supprimer le scintillement dans l’éditeur de super ralenti, etc.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la nouvelle mise à jour.

Pas d’audio dans les bourgeons lorsque la source est cha via Media Panel dans BT Carkit

Talkback n’affiche pas l’étiquette du bouton dans le sous-affichage

Le papier peint apparaît temporairement plus petit lors du dépliage avec le thème TB appliqué

Problèmes de performances pour l’heure d’entrée, la lenteur et la fuite de mémoire

La barre des tâches disparaît lors du dépliage après avoir modifié les gestes de balayage de l’écran de couverture

AF de suivi de caméra désactivé

Bégaiement de l’aperçu de la caméra

Le téléphone se bloque et redémarre lors de la réception d’une notification de l’application de message Signal

Exception de paramètres

Le trou de perforation de l’appareil photo est dessiné dans le mode selfie de l’appareil photo au format 16: 9 de l’écran principal

Contenu mis en pause lorsque l’appareil est plié en mode flexible

Supprimer le scintillement dans l’éditeur de super ralenti : l’éditeur vidéo est fermé lors de la lecture après avoir été activé

L’appareil photo ne peut pas faire la mise au point lors du changement d’objectif pendant la prise de vue en mode directeur

Paramètres OTG ANR

L’appareil photo ne peut pas accéder à AR Emoji Studio > Écran de couverture

Autres corrections de bugs mineurs

Si votre Galaxy Z Flip 3 ou Fold 3 fonctionne sur la version bêta de One UI 5, votre appareil recevra bientôt la version bêta incrémentielle en direct. Si votre téléphone fonctionne sur la version stable One UI 4, mais que vous souhaitez essayer la nouvelle One UI 5 basée sur Android 13 sur votre téléphone, vous pouvez rejoindre le programme bêta, vous recevrez directement la nouvelle version bêta sur votre appareil. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder la date de votre téléphone et de charger l’appareil à au moins 50 % avant la mise à niveau.

Articles Liés:

Passant par – Sam Mobile