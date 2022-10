Un iPad 16 pouces serait merveilleux, mais probablement beaucoup trop cher pour les consommateurs

Un rapport d’hier suggérait qu’Apple avait un iPad 16 pouces en préparation, qui pourrait sortir à la fin de l’année prochaine. Il fait suite à un rapport antérieur d’un 14 pouces.

Les discussions sur les iPad plus grands remontent à plusieurs années, avec Netcost-security.fr lecteurs exprimant depuis longtemps un intérêt pour un modèle plus grand que le maximum actuel de 12,9 pouces…

Lorsque nous avons mené un sondage en 2018, près de la moitié d’entre vous pensaient qu’Apple devrait fabriquer un modèle plus grand. Devenant plus précis l’année dernière, encore plus voulait un iPad 14 ou 16 pouces.

À l’époque développeur Steven Troughton-Smith a plaidé pour un iPad Pro de 14,9 pouces, j’ai dit que je pouvais voir l’attrait d’un écran de la taille d’un ordinateur portable, et je ressens la même chose pour un 16 pouces aujourd’hui.

12,9 pouces se sentait autrefois énorme, se sent maintenant normal

Je me souviens encore à quel point j’étais impressionné par l’écran lorsque j’ai essayé le modèle 12,9 pouces de première génération, en 2015.

Lire un magazine dans Magzster, par exemple, est juste une joie. Vous n’avez pas besoin de faire défiler ou de zoomer sur une page – c’est presque comme si vous teniez le magazine papier entre vos mains. C’est beau. Si vous êtes un gars de magazine et que vous pouvez vous permettre de déposer ce genre d’argent sur le Pro, c’est presque une raison suffisante ici. iBooks aussi est tout simplement adorable. En mode paysage, vous avez ce qui se rapproche le plus de la tenue du livre papier entre vos mains. Netflix est un plaisir à regarder. Pour la navigation Web, le mode portrait est tout simplement fantastique. Les pages Web commencent à ressembler à des pages de magazines ou de journaux.

Alors que j’ai finalement décidé que la taille et le poids globaux étaient trop importants pour une utilisation mobile, j’ai dû me forcer presque physiquement à rendre l’appareil.

Celui de deuxième génération s’est immédiatement vendu à moi, et ce qui m’a le plus frappé n’est pas que l’écran semblait grand, mais plutôt que les plus petits se sentaient soudainement à l’étroit.

De nombreux iPad sont principalement utilisés à la maison

Bien sûr, un 16 pouces réduirait considérablement la portabilité. Alors que mon 12,9 pouces tient confortablement dans n’importe lequel de mes sacs, un 16 pouces nécessiterait de transporter l’un des plus grands sacs que j’utilise pour transporter mon MacBook Pro.

Il serait également sensiblement plus lourd, d’autant plus au moment où vous ajoutez un Magic Keyboard de taille correspondante.

Mais alors qu’Apple a peut-être initialement conçu l’iPad comme un appareil mobile, une chose que j’ai remarquée est le nombre de personnes qui utilisent le leur principalement à la maison. Le mien voit une utilisation mixte, mais je dirais qu’environ la moitié est à la maison, donc la portabilité (ou son absence) n’est pas nécessairement un problème.

Ce n’est pas un ordinateur (désolé, Apple)

Bien qu’Apple ait raison de dire qu’un iPad avec Magic Keyboard brouille quelque peu la frontière entre un iPad et un MacBook, je les considère toujours comme différentes classes d’appareils. Cela a peut-être autant à voir avec le logiciel que le matériel, mais pour le travail, le montage photo et vidéo, et d’autres tâches plus lourdes, mon MacBook Pro sera toujours mon outil de choix.

Mais cela fonctionne dans les deux sens. Pour une utilisation de divertissement, je préfère mon iPad. C’est en partie une question d’habitude – j’utilise mon iPad pour la consommation de contenu, et donc il est plus relaxant à utiliser – mais aussi parce que je trouve que c’est un meilleur appareil pour des choses comme regarder Netflix et la navigation Web occasionnelle.

Mais les indications sont que ce sera trop cher

Actuellement, Apple a conservé la plus grande taille pour un modèle Pro, et je m’attends à ce qu’il le fasse à nouveau ici.

En effet, les rapports suggèrent qu’Apple positionnera l’iPad 16 pouces auprès des professionnels du graphisme, l’analyste d’affichage Ross Young suggérant que celui de 14 pouces utiliserait le même écran mini-LED haut de gamme que celui de 12,9 pouces.

Tout cela est une façon de dire que ce sera un appareil coûteux. Si nous extrapolons à partir de la différence de 300 $ entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces, nous pouvons nous attendre à au moins 300 $ de plus pour un 16 pouces, peut-être plus que cela.

En prenant le modèle de 256 Go comme spécification minimale raisonnable, nous envisagerions alors 1 500 $ + pour un modèle Wi-Fi uniquement et 1 700 $ + pour un modèle mobile. Ajoutez 400 $ + pour un Magic Keyboard assorti, et nous parlons de 2 000 $ de plus.

C’est un prix qui pourrait être facilement justifié pour un appareil de travail, et peut-être en tant que consommateur pour les artistes amateurs, pour qui une grande toile pourrait bien valoir la prime. Mais en tant qu’appareil de divertissement, c’est un parcelle d’argent!

Si Apple le lance effectivement et que mes attentes en matière de prix sont correctes, je vais vraiment, vraiment en vouloir un – mais je vais faire de mon mieux pour résister. (Et oui, mes antécédents à ce sujet ne sont pas excellents.)

Et toi? Pourriez-vous vous voir dépenser 2 000 $ ou plus pour une configuration iPad 16 pouces ? Si oui, qu’est-ce qui justifie le coût pour vous ? Veuillez participer à notre sondage et faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

