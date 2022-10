Comment Google a-t-il averti un million de personnes avant le tremblement de terre de San Francisco

Des capteurs souterrains aux accéléromètres sur smartphones, un écosystème d’appareils se développe qui fonctionnent ensemble pour anticiper l’arrivée des secousses.

Mardi 25 octobre, dans la baie de San Francisco, c’est le matin et un avertissement s’affiche sur un million de smartphones : « Vous avez peut-être ressenti des tremblements. » Il arrive, et quelques secondes plus tard, un séisme de magnitude 5,1 traverse la zone. À 80 miles au nord de San Francisco, l’alarme s’est déclenchée 18 secondes avant que les murs ne tremblent, d’autres ont reçu un préavis de deux minutes, beaucoup se sont retrouvés quelques secondes plus tôt. Il s’agissait du plus grand tremblement de terre de la région de la baie au cours des quinze dernières années, mais il n’y a eu ni blessés ni dégâts importants.

Avec les tremblements de terre, tout est une question de timing. L’objectif est d’éliminer l’imprévisibilité, même pour quelques secondes seulement, qui peut être inestimable pour permettre aux gens de se mettre à l’abri. Prémisse, personne ne peut prédire un tremblement de terre, pas même la technologie, qui pourtant est capable de le détecter avant les gens et donc de les avertir du risque imminent. « L’une des choses que nous essayons de faire est de construire une série de systèmes d’alerte précoce pour les tremblements de terre », explique Robert de Groot, qui fait partie de l’équipe des opérations ShakeAlert, un projet du United States Geological Survey qui détecte les premiers signes de tremblements de terre.

Comment fonctionne l’alarme ?

C’était un travail d’équipe. ShakeAlert, le système d’alerte précoce aux tremblements de terre sur la côte ouest des États-Unis, a envoyé les données au système Android qui a généré l’alerte. Au lieu de cela, Google a rendu les informations immédiatement disponibles, a inséré l’alarme dans son système en envoyant des notifications push aux personnes.

Un tremblement de terre commence toujours par des ondes sismiques plus douces, appelées ondes P, qui traversent le sol. Souvent elles sont imperceptibles pour l’homme, mais elles n’échappent pas aux 1300 capteurs de l’USGS, l’Institut géologique des États-Unis, qui enregistrent le choc et avertissent le centre de traitement des données. Si le principe du tremblement de terre est reconnu par ShakeAlert, l’alarme se déclenche. Entrez Google, l’application MyShake et les agences gouvernementales, telles que l’Agence fédérale pour la gestion des urgences et les systèmes de transport en commun, qui envoient des alertes aux smartphones et aux canaux de communication.

L’avenir de l’industrie de l’alerte précoce

Les avertissements générés sont souvent inexacts. Par exemple, dans le cas de la baie de San Francisco, ils ont signalé un tremblement de terre de magnitude 4,8 au lieu de 5,1, ou ils arrivent trop tard, quelques secondes avant les secousses. Le temps d’alerte dépend de la distance, et fonctionne un peu en sens inverse, les plus proches des tremblements risquent de ne pas recevoir l’alarme, ceux qui habitent plus loin peuvent être prévenus jusqu’à deux minutes plus tôt. Non seulement cela, les capteurs USGS sont chers. C’est précisément pour cette raison que Google a transformé les smartphones en capteurs de tremblement de terre. Une solution qui présente des avantages mais ne résout pas tous les problèmes.

Chaque téléphone portable dispose d’un accéléromètre intégré capable de capter les signaux d’un tremblement de terre. S’il est activé, le smartphone envoie un message dans lequel il signale les données de position approximative à un serveur de sondage qui, grâce aux données collectées sur tous les téléphones portables de la zone, est en mesure de reconstituer l’endroit où se produit le tremblement de terre et de transmettre les avertissements.

« Nous essayons de déterminer quand un tremblement de terre commence et quand nous pouvons le détecter et envoyer un rapport le plus rapidement possible », explique Marc Stogaitis, ingénieur chez Google. « Équiper des téléphones pour capter les signaux est une solution moins chère et plus rapide que de planter des capteurs de plus de trois mètres sous terre dans d’autres zones sujettes aux tremblements de terre. Le problème est que les gens et leurs téléphones doivent être aussi proches que possible des tremblements de terre pour détecter les tremblements », explique de Groot, et ce n’est pas toujours le cas.