Swift Playgrounds mis à jour avec une interface améliorée pour iPad et des leçons d’apprentissage automatique

Suite à la sortie d’iPadOS 16.1 plus tôt cette semaine, Apple a maintenant introduit une nouvelle version de Swift Playgrounds. La mise à jour améliore l’interface de l’application sur l’iPad avec une barre d’outils personnalisable et de nouveaux menus, ainsi que de nouvelles leçons d’apprentissage automatique.

Selon les notes de publication de Swift Playgrounds 4.2, l’application tire désormais parti des nouvelles API introduites avec iPadOS 16 qui apportent encore plus d’éléments d’interface de niveau bureau aux applications iPad. Cela inclut une barre d’outils personnalisable avec un accès rapide aux éléments favoris, ainsi que des aperçus pour les onglets et la prise en charge de Stage Manager.

Mais plus que cela, Swift Playgrounds propose désormais des cours d’apprentissage automatique. Les utilisateurs peuvent désormais apprendre les bases du ML en formant un modèle avec un jeu de pierre, papier et ciseaux pour comprendre comment les ordinateurs peuvent faire des prédictions avec des données.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Swift Playgrounds est une application Apple pour aider les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise. Avec l’application iPad, les développeurs peuvent également facilement coder et soumettre leurs projets à Xcode ou à l’App Store. Voici comment l’entreprise décrit l’application :

Swift Playgrounds est une application révolutionnaire pour iPad et Mac qui rend l’apprentissage et l’expérimentation de Swift amusants, un puissant langage de programmation créé par Apple et utilisé par les pros pour créer les applications les plus populaires d’aujourd’hui. Swift Playgrounds ne nécessite aucune connaissance en codage, il est donc parfait pour les étudiants qui débutent.

Bien sûr, ces améliorations et nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour les utilisateurs de Mac avec la dernière mise à jour de l’application. Plus tôt cette année, Apple a mis à jour Swift Playgrounds avec du contenu SwiftUI, des formes animées et des leçons liées à l’utilisation de l’appareil photo de l’appareil. L’application iPad a également acquis la possibilité de télécharger des projets d’application sur Xcode ou l’App Store.

Téléchargez Swift Playgrounds gratuitement

Vous pouvez télécharger gratuitement Swift Playgrounds sur l’App Store. L’outil est disponible pour iPadOS et macOS.

