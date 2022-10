Des ingénieurs de Harvard ont développé une main de robot dotée de tentacules pneumatiques au lieu de doigts

En contexte : les ingénieurs modélisent souvent les robots d’après les humains. Même les bras robotiques d’une usine de construction automobile ont une ressemblance passagère avec leur homologue humain. La principale différence se résume généralement à la main.

Pour continuer l’exemple de la chaîne de montage, les bras robotiques sont généralement équipés de tout ce qui est nécessaire pour cette section de la chaîne. Il peut s’agir d’un porteur ou d’une grande pince pour saisir une porte. Les griffes et les mains robotiques avec les doigts sont parfaites pour ramasser des objets comme une boîte, une tasse ou une portière de voiture. Ce qu’ils aspirent, c’est de soulever des objets mous ou de forme irrégulière comme une plante ou un tube de verre fragile. Ces tâches nécessitent une programmation spéciale, des manœuvres précises et des capteurs spéciaux pour les mains humaines.

Sortant des sentiers battus, les ingénieurs de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) de Harvard ont mis au point une main robotique « stupide » qui peut facilement saisir de tels objets. Pour résoudre le problème, les chercheurs se sont tournés vers un autre membre du règne animal : la méduse.

Au lieu de doigts ou de griffes, le « robot tentacule » peut saisir et soulever des objets en les saisissant dans de longs tubes pneumatiques en caoutchouc appelés filaments. Les filaments pendent librement d’une articulation en forme de poignet. Un opérateur ou un simple algorithme informatique peut manœuvrer l’appareil au-dessus d’un objet, de sorte que les tentacules se drapent autour de lui.

Lorsque les filaments sont actionnés, ils se contractent, enchevêtrant et soulevant doucement la cible, de la même manière qu’une méduse attrape sa proie. Lorsque les tubes se détendent, l’objet est abaissé et relâché.

La main tentaculaire a besoin de nombreux filaments pour fonctionner, a expliqué le professeur SEAS de mathématiques appliquées, L. Mahadevan. Quelques-uns sont trop faibles, tandis que d’autres peuvent soulever même des objets lourds. L’important est qu’il ne nécessite aucune programmation ou capteurs spécialisés comme le font d’autres mains.

« L’enchevêtrement permet à chaque filament hautement conforme de se conformer localement à un objet cible, ce qui conduit à une socket topologique sûre mais douce qui est relativement indépendante des détails de la nature du contact », a déclaré Mahadevan.

Les chercheurs envisagent plusieurs applications pratiques de l’appareil dans des domaines allant de l’agriculture à la gestion d’entrepôt. Plus tôt ce mois-ci, l’équipe a publié l’étude et les détails techniques dans la revue académique Actes de la National Academy of Sciences. Vous pouvez voir des exemples du robot tentacule en action dans la vidéo en tête de mât.