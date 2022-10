Comment le nouveau look YouTube plus sombre se compare à l’ancien design [Gallery]

Annoncé lundi, le nouveau design plus sombre de YouTube est activement déployé. La façon dont YouTube est aménagé ne change pas fondamentalement, mais pris ensemble, ces ajustements constituent une mise à niveau plus drastique que ce qui a été télégraphié plus tôt dans la semaine.

Sur Android et iOS, vous serez accueilli par une invite « Nouveau look, toujours YouTube » après avoir obtenu la mise à jour côté serveur. Assurez-vous de télécharger la dernière version des applications mobiles. « Pincez pour zoomer en plein écran » est mis en évidence sur la page suivante, et vous pouvez agrandir jusqu’à 8x.

Si le thème sombre de YouTube est activé, le premier changement que vous remarquerez est la façon dont l’arrière-plan est plus sombre (#0F0F0F), mais pas complètement noir. Cela correspond à YouTube Music et c’est quelque chose que les gens souhaitent depuis longtemps dans les applications mobiles.

Dans l’onglet Bibliothèque, vous remarquerez que les vignettes vidéo présentent désormais des coins arrondis, et cette modification est également appliquée à la refonte Web. Pour élever les listes de lecture, YouTube affiche désormais une vignette de couverture en haut, bien que vous voyiez moins de vidéos dès le départ. Les boutons en forme de pilule sont mis à profit avec plus d’importance pour l’édition et le téléchargement, qui sont maintenant placés en cercles.

L : Agé de | R : Nouveau

La prochaine série de modifications se trouve sur la page vidéo. Par défaut, le mode ambiant est activé pour que le haut et le bas de ce que vous regardez saignent respectivement dans la barre d’état et la description de la vidéo ci-dessous. Il faudra un certain temps pour s’y habituer et fonctionne mieux avec des couleurs vives par rapport aux couleurs ternes. Heureusement, vous pouvez le désactiver en appuyant sur l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit et en appuyant sur le quatrième élément du menu.

Nous nous sommes inspirés de la lumière projetée par les écrans dans une pièce sombre et avons voulu recréer l’effet afin que les spectateurs soient attirés directement dans le contenu et que la vidéo se concentre encore plus sur notre page de lecture.

L : Agé de | R : Nouveau

Sous la vidéo, appuyer n’importe où ouvre les descriptions, mais YouTube utilise désormais « … plus » au lieu d’un chevron. De plus, les liens ont été remplacés par des pilules qui incluent le titre de la vidéo pour un aperçu plutôt agréable. Le nom de la chaîne apparaît ensuite, tandis que le service Google a mis à jour le bouton d’abonnement pour qu’il ne soit plus rouge. (Les pages de chaîne ont été légèrement modifiées pour être un peu plus propres.)

Vient ensuite un carrousel d’actions clés telles que pouce vers le haut/vers le bas, partager, créer, télécharger, remercier, couper et enregistrer. Tous ces boutons sont placés dans des pastilles. Le commentaire du haut est désormais mis en évidence de manière plus visible sur une carte.

Sur ordinateur, YouTube.com obtient plusieurs ajustements du thème matériel qui ne sont pas présents sur mobile. Par exemple, le carrousel juste en dessous de la barre de recherche utilise désormais des rectangles aux coins arrondis au lieu de pilules tandis que les vignettes vidéo également arrondies sont beaucoup plus prononcées ici.

Au-delà du thème plus sombre, la page vidéo reçoit des modifications similaires à la mise en page sous la vidéo, tandis que le mode ambiant est un peu plus agréable ici. Ce saignement s’étend au flux latéral des vidéos et se révèle plutôt élégant sur un grand écran.

Ce nouveau YouTube est toujours en cours de déploiement et n’est pas encore largement disponible.

