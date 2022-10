iOS 16.2 ajoute un nouveau widget Sommeil pour votre écran de verrouillage, le widget Médicaments sera également bientôt disponible

iOS 16.2 beta 1 a été lancé hier aux développeurs avec une poignée de nouvelles fonctionnalités et modifications. Il s’avère que la mise à jour inclut également une nouvelle option de widget Verrouiller l’écran pour les données de sommeil de l’application Santé. Un nouveau widget Médicaments sera également bientôt disponible.

Le nouveau widget Sleep pour l’écran de verrouillage est déjà inclus dans la première version bêta d’iOS 16.2. Vous pouvez l’ajouter à l’écran de verrouillage de votre iPhone pour afficher rapidement vos données de sommeil. Il y a deux options différentes ici : une qui montre une collection de graphiques pour les sept dernières nuits de données de sommeil et une autre qui montre un regard plus approfondi sur la nuit précédente.

Le nouveau widget Sommeil pour l’écran de verrouillage rejoint le widget Écran d’accueil existant précédemment. La version de l’écran d’accueil du widget Sleep a été ajoutée avec la sortie d’iOS 15 l’année dernière.

Parallèlement à l’ajout du widget Sommeil pour l’écran de verrouillage, Apple travaille également sur un widget Médicaments. Netcost-security.fr a découvert des preuves de ce nouveau widget Médicaments dans le code d’iOS 16.2 bêta 1. Pour le moment, le widget Médicaments n’est pas encore disponible. Il est également difficile de savoir s’il s’agira d’un widget d’écran d’accueil, d’un widget d’écran de verrouillage ou des deux.

Apple a ajouté une prise en charge robuste pour la gestion de vos médicaments avec iOS 16. La fonctionnalité est intégrée directement dans l’application Santé. Vous pouvez saisir vos médicaments, définir un horaire et recevoir des rappels, et en savoir plus sur les interactions potentielles entre les médicaments de votre liste. L’application vous avertira également des interactions entre vos médicaments et des choses comme l’alcool et la marijuana.

On ne sait pas quand Apple ajoutera officiellement ce nouveau widget Médicaments à iOS, mais une grande partie du code est présente dans iOS 16.2 beta 1. Cela suggère une sortie plus tôt que tard, peut-être avec une future beta d’iOS 16.2.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :