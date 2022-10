Unity annonce le support natif de son moteur dans Windows 11 sur ARM

L’engagement de Microsoft envers Windows sur ARM continue de croître. Le géant de la technologie a récemment fusionné sa gamme Surface Pro 9 pour inclure à la fois des 2-en-1 basés sur ARM et Intel. Il a également publié des versions de Visual Studio 2022 17.4 et .NET 7 qui fonctionnent nativement sur ARM. Plus tôt cette année, Microsoft a publié ARM64EC, qui permet aux développeurs d’optimiser progressivement leurs applications pour ARM. Maintenant, Unity a partagé ses plans pour sauter dans le train en marche de Windows sur ARM.

Unity mise sur Windows plutôt que sur ARM

Aujourd’hui, Unity a confirmé son engagement à apporter nativement Unity Player à Windows sur ARM. Une fois disponible, l’outil permettra aux développeurs de créer du contenu pour les appareils Windows sur ARM pour les titres actuels et futurs. Le faire avec le lecteur Unity optimisé nativement vous donnera des performances de jeu natives.

Unity est une plate-forme de développement très populaire qui est utilisée dans un certain nombre de jeux de l’industrie. La prise en charge native pourrait convaincre les développeurs d’inclure Windows sur les appareils ARM à l’avenir.

Bien qu’Unity ait confirmé son engagement à apporter une version native de Unity Player à Windows sur ARM, il n’a pas partagé de date de sortie prévue. Unity n’est que la dernière organisation à adopter Windows sur ARM. Spotify et Adobe ont optimisé leurs applications Windows sur ARM.

Dans d’autres nouvelles d’ARM, Microsoft a publié aujourd’hui son nouveau kit de développement pour Windows sur ARM. Anciennement connu sous le nom de Project Volterra, l’appareil est alimenté par un processeur Snapdragon 8cx Gen3 et dispose de 32 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. Bien qu’il puisse être acheté par toute personne intéressée, le kit de développement Windows 2023 est conçu pour que les développeurs optimisent leurs applications pour ARM.