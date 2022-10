Les vitesses de téléchargement de l’iPhone 14 et 14 Pro 5G zooment jusqu’à 130% plus rapidement que l’iPhone 13 dans l’étude Ookla

Au cours du mois qui a suivi la sortie de la gamme iPhone 14, nous avons vu deux rapports qui mesuraient les vitesses moyennes de téléchargement 5G entre 38 et 50 % plus rapides que les appareils de dernière génération. Maintenant, une nouvelle étude d’Ookla corrobore ces résultats montrant une amélioration de 40% et au-delà des performances mobiles sur iPhone 14 et 14 Pro aux États-Unis. Mais un pays a vu une augmentation massive de 130 % de la vitesse médiane 5G pour l’iPhone 14 Pro Max.

SpeedSmart a été le premier à publier une étude montrant les améliorations impressionnantes des performances des vitesses de téléchargement et de téléchargement 5G pour la série iPhone 14.

Ensuite, Ookla a partagé son rapport Q3 sur le haut débit mobile et fixe qui comprenait des données préliminaires sur les performances de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13, Samsung, etc. Il a montré des vitesses de téléchargement jusqu’à 50% plus rapides pour l’iPhone 14 Pro Max.

Aujourd’hui, Ookla a partagé un rapport plus détaillé sur les performances de l’iPhone 14 et du Samsung Galaxy Z Fold4 5G par pays.

Les iPhone 14, 14 Pro et Pro Max ont tous vu des vitesses de téléchargement médianes 5G encore plus rapides que la dernière étude d’Ookla, ce dernier modèle obtenant le score le plus élevé à 177,92 Mbps aux États-Unis.

Aux États-Unis, l’iPhone 14 avait une vitesse de téléchargement médiane 5G de 150,08 Mbps contre 109,48 pour l’iPhone 13 (37% plus rapide).

L’iPhone 14 Pro a atteint 174,84 Mbps contre 121,08 pour l’iPhone 13 Pro (44% plus rapide).

Et l’iPhone 14 Pro Max a enregistré une vitesse médiane de 177,92 contre 121,19 pour son prédécesseur. Cela s’avère être 46,8% plus rapide.

Forte augmentation de la vitesse au Brésil

Cependant, l’amélioration la plus impressionnante pour la gamme iPhone 14 s’est produite au Brésil. Il a bondi d’un peu moins de 130% de la médiane de 215,27 Mbps du 13 Pro Max à un impressionnant 493,31 Mbps pour le 14 Pro Max.

Vitesse brute la plus rapide

La vitesse de téléchargement 5G médiane brute la plus rapide a été enregistrée en Corée du Sud, où l’iPhone 14 Pro a enregistré une vitesse fulgurante de 663,43.

Notamment, ce pays a montré des vitesses 5G ultra rapides pour les modèles d’iPhone 13 et 14.

Quelle est la différence?

Pour rappel, le modem Qualcomm X65 de l’iPhone 14 Pro permet des performances mobiles plus rapides que le X60 des iPhone 13 et 13 Pro (iPhone 14 également). Ookla note également la nouvelle puce A16 dans les 14 Pro et Pro Max ainsi que 6 Go de RAM comme facteurs pour des performances plus rapides.

Consultez le rapport complet d’Ookla pour voir les résultats de tous les pays.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :