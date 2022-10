Craig Federighi d’Apple déclare qu’iMessage pour Android nous aurait « retenus dans l’innovation »

iMessage est une plate-forme de messagerie puissante pour les utilisateurs d’iPhone qui a changé le jeu de la messagerie, mais au fil des ans, elle a également servi de tactique de verrouillage et a même développé un préjugé entre les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Dans une interview cette semaine, Craig Federighi d’Apple a déclaré qu’iMessage pour Android aurait été un effort « jetable » qui aurait « tenu [Apple] de retour dans l’innovation.

S’adressant à Joanna Stern durant Le journal de Wall StreetL’événement « Tech Live » deCraig Federighi et Greg Joswiak d’Apple ont abordé un certain nombre de sujets, notamment le futur passage d’Apple à l’USB-C et, pendant un bref instant, iMessage pour Android.

Greg Joswiak confirme que l’iPhone sera obligé de se conformer à la nouvelle réglementation européenne sur l’USB-C

Au cours de l’événement, Joanna Stern a évoqué un e-mail de 2013 qui a fait surface lors du procès d’Epic Games où Federighi a déclaré que la production d’une application iMessage pour les utilisateurs d’Android « servirait simplement à supprimer [an] obstacle pour les familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android » à Eddie Cue d’Apple. Dans un autre e-mail sur le sujet, Phil Schiller d’Apple a déclaré que « iMessage équivaut à un verrouillage sérieux ».

Les messages ont été considérés comme une confirmation assez claire que la seule raison pour laquelle iMessage pour Android n’existe pas est qu’Apple souhaite que le service garde les utilisateurs d’iPhone sur sa plate-forme.

Interrogé sur l’e-mail, Federighi a déclaré en plaisantant qu’il n’était « pas au courant de [iMessage for Android] expédition » avec un sourire narquois, et a poursuivi en expliquant que « l’ensemble de l’e-mail était clair » que la pensée derrière l’e-mail était un peu différente de ce que beaucoup ont pensé.

Si nous allons entrer sur un marché et nous engager sur la voie de la création d’une application, nous devons y être d’une manière qui fera la différence. Que nous aurions beaucoup de clients que nous serions en mesure d’offrir de grandes expériences. Cela a un coût réel. Et ma crainte était que nous ne soyons pas en mesure de le faire. Et donc, si nous venions de livrer une application qui n’avait vraiment pas atteint la masse critique sur d’autres plates-formes, ce qu’elle aurait accompli, c’est qu’elle nous aurait empêché d’innover de toutes les façons dont nous voulions innover dans les messages pour nos clients, et Je n’ai pas vraiment accompli grand-chose d’une autre manière. Et donc, nous nous sommes juste sentis, choisissez où vous pouvez faire une différence. Choisissez où vous allez investir et faites-le là où vous faites une différence et cela semblait être un jetable qui n’allait pas servir le monde honnêtement.

Ce sentiment se reflète dans un autre e-mail dans lequel Federighi s’est demandé à quel point iMessage pour Android serait convaincant pour les utilisateurs sans beaucoup d’amis sur iOS.

A l’époque en 2013, ce courant de pensée semble tout à fait valable. En 2022, iMessage est une plate-forme de messagerie dominante qui reste verrouillée sur un seul écosystème et a produit une stigmatisation lors de la conversation avec d’autres tout en retenant la messagerie dans son ensemble.

À ce stade, il semble tout à fait clair qu’iMessage ne viendra jamais sur Android. Google a essayé d’améliorer l’expérience de messagerie entre iPhone et Android en poussant Apple à adopter RCS, une solution de messagerie multiplateforme qui est déjà en place sur les téléphones Android à travers le monde et offre de nombreuses améliorations de base fournies par iMessage telles que meilleure résolution sur les photos et les vidéos, les indicateurs de frappe, les réactions, etc. Jusqu’à présent, Apple a généralement rejeté RCS, Tim Cook affirmant qu’il n’y avait pas beaucoup de demande de la part des utilisateurs d’iPhone.

iOS devrait prendre en charge RCS, mais Apple n’a aucune incitation à faire fonctionner iMessage avec Android

Vous pouvez regarder l’interview complète avec Federighi et Joswiak ci-dessous.

