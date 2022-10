Matter and Thread : comment les deux technologies fonctionnent ensemble

Si vous avez entendu parler de la norme Matter pour la maison intelligente, vous connaissez probablement le mot thread. Cependant, il est souvent difficile de savoir comment les deux technologies sont liées ou ce qu’elles ont à voir l’une avec l’autre. Ce sont deux nouvelles normes qui fonctionnent ensemble pour améliorer votre maison intelligente.

Nous clarifierons pour vous ce que sont la matière et le fil et pourquoi ils sont si importants pour l’avenir de votre maison intelligente.

Contenu:

Quel est le problème?

Avec Matter, vous pouvez contrôler votre maison intelligente avec une seule application ou un seul assistant vocal. (Photo : Adobe Stock)

La matière est ce qu’on appelle une norme de connectivité open source. Cela semble compliqué, mais c’est très facile à expliquer : en gros, cela indique simplement que les appareils qui utilisent cette norme peuvent communiquer entre eux. À l’avenir, les appareils domestiques intelligents de nombreux fabricants différents prendront en charge Matter.

Pour vous, en tant qu’utilisateur, cela indique que vous pouvez connecter des appareils Apple, Amazon, Samsung, Google et Ikea dans votre maison intelligente et les contrôler à l’aide d’une application de maison intelligente ou de l’assistant linguistique de votre choix. Vous n’avez plus à gérer différentes applications et écosystèmes de différents fabricants.

La norme Matter est approuvée par les plus grandes entreprises de technologie et de maison intelligente au monde. Y compris Google, Amazon, Apple, Huawei, Samsung, Oppo, iRobot et plus encore. Il y a plus de 200 entreprises au total.

Cependant, cela a aussi des limites. Par exemple, bien que les appareils puissent communiquer entre eux, l’application Apple HomeKit n’est pas conçue pour une caméra de sécurité Amazon. Vous devriez pouvoir les contrôler à l’avenir, mais il se peut que la fonctionnalité complète ne soit encore garantie qu’avec l’application d’Amazon.

Nous attendons les premiers appareils conformes à la norme Matter vers la fin de 2022. Matter relie les différentes normes de communication afin que les appareils puissent échanger des informations entre eux. Cela inclut également le Wi-Fi, le Bluetooth, l’Ethernet et Thread.

qu’est-ce que le fil

Avec Thread, vous pouvez, entre autres, intégrer des lampes intelligentes dans le réseau. (Photo : Adobe Stock)

Thread est un standard de communication utilisé par Matter, entre autres. Vous pouvez le considérer comme un réseau maillé où tous les appareils disposant d’une connexion électrique permanente dans le réseau agissent comme un hub. Ainsi, ils étendent la portée du réseau. Cela peut être un réfrigérateur Thread ou une lampe.

La communication via Thread présente certains avantages par rapport à d’autres normes telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth. Il s’agit d’un protocole de faible puissance. Cela indique que les appareils n’ont besoin que de très peu d’énergie pour communiquer, ce qui est un avantage pour les appareils domestiques intelligents qui utilisent une batterie rechargeable.

De plus, le temps de réponse est très court et la portée est grande – qui sont des faiblesses typiques du Bluetooth, qui fonctionne autrement de manière similaire. Thread prend ainsi les points forts des protocoles de communication existants et les combine dans son propre réseau.

Thread est l’un des nombreux protocoles de communication utilisés par Matter. Ce n’est pas exclusif à Matter, cependant. Vous pouvez également obtenir des produits qui communiquent sur le réseau Thread mais qui ne sont pas compatibles avec Matter. Même si ce sera une rareté, car le souhait derrière Matter est que le plus grand nombre possible de futurs appareils domestiques intelligents soient compatibles avec lui.

Comment puis-je utiliser Thread and Matter ?

L’Apple HomePod Mini utilise Thread.

Pour utiliser Matter and Thread, vous n’avez besoin que des produits appropriés. Pour Matter, ce sera possible à partir de fin 2022. Si vous envisagez actuellement de configurer votre maison intelligente, cela peut même valoir la peine d’attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’ils apparaissent. Parce qu’alors vous pouvez vous équiper directement de produits compatibles entre eux.

Les produits en fil, en revanche, peuvent déjà être achetés. Par exemple, Apple HomePod Mini, Eve Energy Smart Plug, Eve Aqua, Google Nest Wifi et certains produits Nanoleaf. Théoriquement, ils pourraient déjà communiquer via Thread sans Matière. Que cela fonctionne dans la pratique est réglementé par les fabricants du côté logiciel. Par exemple, les produits Eve sont compatibles avec HomeKit d’Apple, mais pas initialement avec Google Nest. Cela peut changer avec les appareils existants avec l’introduction de Matter ; mais ce n’est pas certain.

Conclusion

Matter and Thread fait progresser la maison intelligente. (Photo : Adobe Stock)

La matière est une chose très utile quand elle fonctionne comme annoncé. Dans la Smart Home, il n’est tout simplement pas possible d’obtenir tous les produits que vous voulez d’un seul fabricant si vous voulez une fonctionnalité complète. Autant que je sache, il n’y a pas de fabricant qui fabrique tous les produits.

Un fabricant qui propose des radiateurs intelligents ne propose probablement pas de lampes. Le fabricant de lampes, quant à lui, ne propose pas de volets, etc. Matter est conçu pour que vous n’ayez plus besoin de six ou sept applications pour contrôler votre maison intelligente.

Thread offre également d’autres avantages qui profitent aux produits de maison intelligente et à Matter. Dans le réseau Thread, les produits communiquent rapidement, de manière économe en énergie et dans un réseau théoriquement énorme qui peut facilement couvrir même les plus grandes maisons. Nous sommes ravis de voir Matter en action et de tester les tarifs standard dans le monde réel.

Image de couverture : Adobe Stock