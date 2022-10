Duolingo Math maintenant disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad

En août, Duolingo a officiellement annoncé sa nouvelle application Math après un teaser en 2021. Désormais, Duolingo Math est enfin disponible sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad – et comme son nom l’indique, l’application vise à aider les gens (en particulier les enfants) à apprendre et améliorer leurs compétences en mathématiques.

Duolingo est devenu connu pour son application qui enseigne de nouvelles langues de manière amusante et intuitive. L’entreprise a étendu cette expérience à d’autres domaines de l’éducation, tels que la lecture de base pour les enfants avec Duolingo ABC et maintenant les mathématiques avec la nouvelle application Duolingo Math.

Duolingo Math a été conçu pour les enfants, mais il fonctionne aussi pour les adultes

Une recherche menée par Duolingo a conclu que beaucoup de gens n’aiment pas les mathématiques parce qu’ils ont eu des difficultés avec cela à l’école primaire. En conséquence, les parents qui ont vécu cette expérience sont parfois incapables d’aider leurs enfants avec des cours de mathématiques.

Selon l’entreprise, Duolingo Math enseigne les mathématiques de niveau élémentaire qui aident les jeunes enfants à avoir une base plus solide. L’application propose des leçons sur la multiplication, la division, les fractions, l’aire et le périmètre, la géométrie, les mesures et les décimales. Tout comme avec l’application principale de l’entreprise, la nouvelle application Math motive les élèves à suivre des cours avec des mini-jeux et des défis.

Que vous étudiiez les fractions en classe ou que vous calculiez le pourboire au restaurant, les mathématiques font partie intégrante de notre vie quotidienne. Et n’est-il pas temps qu’apprendre les maths soit un peu plus amusant ? C’est là qu’intervient Duolingo Math : cette application gratuite est conçue pour faire de l’apprentissage des mathématiques une expérience engageante et sans stress pour tous les âges.

Bien sûr, si l’application est conçue pour les enfants, Duolingo note que les adultes peuvent également en profiter pour revoir et renforcer leurs compétences en mathématiques. L’entreprise n’exclut pas l’idée d’inclure des exercices plus complexes à l’avenir.

Si vous voulez essayer Duolingo Math, l’application est maintenant disponible gratuitement sur l’App Store.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :