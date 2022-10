Les bénéfices de SK Hynix chutent de 60 %, selon les restrictions américaines à l’exportation qui pourraient forcer la fermeture d’une usine chinoise

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un autre géant des puces mémoire subit les effets d’une « détérioration sans précédent » de la demande des consommateurs et des sanctions américaines contre la Chine. SK Hynix a déclaré qu’il réduirait ses investissements après la chute de 60% des bénéfices du troisième trimestre, avertissant que les restrictions de l’administration Biden pourraient l’obliger à fermer ou à vendre une usine majeure en Chine.

SK Hynix a déclaré qu’il réduirait ses investissements de 50 % en 2023 à la suite de l’effondrement de ses bénéfices au troisième trimestre, résultat d’une inflation élevée et d’une faible demande des consommateurs.

Les restrictions américaines contre l’industrie chinoise des semi-conducteurs exacerbent les problèmes de l’entreprise. SK Hynix a déclaré qu’il s’attend à ce que les contrôles à l’exportation entravent tout projet d’expansion de son usine de Wuxi, en Chine, où près de la moitié de toutes les puces DRAM de la société sont produites.

Si les restrictions de Washington empêchaient SK Hynix d’acquérir les outils de fabrication de puces dont l’usine a besoin pour soutenir la production de DRAM, elle serait obligée de vendre ou de déplacer l’équipement en Corée du Sud. L’entreprise a souligné qu’il s’agissait du pire scénario.

Les sanctions américaines introduites plus tôt ce mois-ci restreignent les expéditions de produits électroniques fabriqués aux États-Unis ou d’autres articles que la Chine pourrait utiliser pour créer des outils ou des équipements de fabrication de puces. Il empêche également les entreprises non chinoises dans d’autres pays d’utiliser des équipements américains pour servir les clients chinois à moins d’avoir obtenu une licence des États-Unis.

TSMC, Samsung et SK Hynix ont tous obtenu des licences d’un an qui leur permettront de maintenir ou d’agrandir leurs usines chinoises, mais on craint que les États-Unis n’introduisent davantage de restrictions. SK Hynix a déclaré qu’il s’attend à ce que la dérogation soit prolongée, mais a admis qu’il pourrait encore avoir du mal à apporter l’EUV [extreme ultraviolet lithography] équipement en Chine. « L’usine de Wuxi perdra sa compétitivité sans machines EUV, contre Samsung et Micron Technology », a déclaré Kim Young-woo, responsable de la recherche chez SK Securities.

« Si le moment vient où il semble difficile de maintenir l’exploitation de l’usine de Wuxi, nous devrons peut-être vendre l’usine ou déplacer l’équipement en Corée », a déclaré Kevin Noh, directeur du marketing. « Nous examinons différents scénarios, mais encore une fois, cela équivaudrait à une éventualité. Ce serait donc une situation extrême. »

SK Hynix est l’un des nombreux fabricants de puces mémoire à réduire leur production alors que l’industrie est aux prises avec un problème d’offre excédentaire qui a fait chuter les prix de 20 % supplémentaires au cours du dernier trimestre. Elle a confirmé que la réduction commencerait par les produits à faible marge.

Hier, nous avons appris que le fabricant de puces chinois YMTC demandait aux employés américains de quitter l’entreprise en raison des sanctions américaines. TSMC s’est également prononcé contre les restrictions, avertissant qu’elles apporteront de « sérieux défis » à l’industrie.