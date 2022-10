Windows 11 (KB5018496) – Désormais disponible en tant que mise à jour facultative

On ne peut pas se plaindre du rythme de développement de Windows 11. Depuis sa sortie (il y a déjà un an), nous avons vu comment il s’est amélioré mensuellement, ayant déjà reçu une grosse mise à jour en septembre et une « petite » mise à jour en octobre qui nous a apporté les onglets de l’explorateur de fichiers. Aujourd’hui c’est au tour de la mise à jour KB5018496 sous forme de « Patch C » ou mise à jour optionnelle (avec le numéro de build 22621.755). Quoi de neuf dans la mise à jour KB5018496

Nouveau! Ajoute des améliorations à l’expérience du compte Microsoft dans les paramètres. Par exemple, vous pouvez gérer votre abonnement Microsoft OneDrive et les alertes de stockage associées.

Nouveau! Améliore les traitements de recherche visuels de la barre des tâches pour améliorer la découvrabilité. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois suivants. Certains appareils peuvent voir différents traitements visuels lorsque nous recueillons des commentaires. Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles vous pouvez voir ces modifications, consultez Rechercher n’importe quoi, n’importe où.

Nouveau! Améliorez l’expérience de sauvegarde lorsque vous utilisez votre compte Microsoft (MSA). Certains appareils peuvent observer des traitements visuels pour cette amélioration. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois suivants.

Nouveau! Ajoute le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochaines semaines.

Permet à l’URI (Uniform Resource Identifier) ​​ms-appinstaller de fonctionner pour DesktopAppInstaller.

Arrête le début de l’heure d’été en Jordanie à la fin du mois d’octobre 2022. Le fuseau horaire de la Jordanie passera définitivement au fuseau horaire UTC+3.

Résout un problème qui affecte la protection de l’authentification DCOM (Distributed Component Object Model). Élève automatiquement le niveau d’authentification de toutes les demandes d’activation non anonymes des clients DCOM à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Cela se produit si le niveau d’authentification est inférieur à l’intégrité des paquets.

Correction d’un problème affectant le service Windows Search. La progression de l’indexation est lente lors de l’utilisation du service.

Résout un problème qui affecte les informations d’identification mises en cache pour les clés de sécurité et les authentifications Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Sur les appareils hybrides joints à un domaine, le système supprime ces informations d’identification mises en cache.

Résout un problème qui pourrait affecter certains types de connexions SSL (Secure Sockets Layer) et Transport Layer Security (TLS). Ces connexions peuvent avoir des erreurs de liaison. Pour les développeurs, les connexions affectées sont susceptibles d’envoyer plusieurs trames suivies d’une trame partielle de moins de 5 octets dans un seul tampon d’entrée. Si la connexion échoue, l’application recevra l’erreur « SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE ».

Résout un problème qui affecte le connecteur de proxy d’application Microsoft Azure Active Directory (AAD). Vous ne pouvez pas récupérer un ticket Kerberos au nom de l’utilisateur. Le message d’erreur est « Le pilote spécifié n’est pas valide (0x80090301) ».

Correction d’un problème affectant le mappage des certificats. Lorsqu’une erreur se produit, quelsass.exe peut cesser de fonctionner dans schannel.dll.

Correction d’un problème affectant Microsoft Edge en mode IE. Les titres des fenêtres contextuelles et des onglets sont incorrects.

Correction d’un problème affectant le mode Microsoft Edge IE. Cela vous empêche d’ouvrir des pages Web. Cela se produit lorsque vous activez Windows Defender Application Guard (WDAG) et que vous ne configurez pas les politiques d’isolation du réseau.

Correction d’un problème affectant les barres de titre lors de l’utilisation d’outils tiers pour les personnaliser. Les barres de titre n’étaient pas rendues. Cette mise à jour garantit que les barres de titre sont rendues ; cependant, nous ne pouvons pas garantir que toutes les personnalisations de texte fonctionneront comme avant.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’apparition d’artefacts de lignes verticales et horizontales à l’écran.

Résout un problème qui affecte Microsoft et les éditeurs de méthode d’entrée (IME) tiers. Ils cessent de fonctionner lorsque vous fermez la fenêtre IME. Cela se produit si l’IME utilise le Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.

Correction d’un problème de synchronisation audio lors de l’enregistrement d’un jeu avec Xbox Game Bar.

La liste des bloqueurs de noyau Windows vulnérables dans le fichier DriverSiPolicy.p7b est mise à jour. Cette mise à jour garantit également que la liste de blocage est la même sur Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez l’article KB5020779.

Étend le contrôle du fabricant d’équipement d’origine (OEM) sur l’application de l’intégrité du code protégé par l’hyperviseur (HVCI) pour les configurations matérielles ciblées.

Résout un problème affectant l’explorateur de fichiers. Il est moins fiable lors de la recherche de dossiers Microsoft OneDrive.

Correction d’un problème affectant le style de bouton BS_PUSHLIKE. Les boutons de ce style sont difficiles à identifier sur un fond sombre.

Correction d’un problème qui empêchait l’interface utilisateur des informations d’identification de s’afficher en mode IE lors de l’utilisation de Microsoft Edge.

Résout un problème affectant le Gestionnaire de serveur. Le mauvais disque peut être réinitialisé lorsque plusieurs disques ont le même UniqueId. Pour plus d’informations, consultez l’article KB5018898.

Correction d’un problème affectant la fonction CopyFile. Renvoie ERROR_INVALID_HANDLE au lieu de ERROR_FILE_NOT_FOUND lorsqu’il est appelé avec un fichier source non valide.

Correction d’un problème affectant le menu Démarrer. Ne fonctionne plus lorsque vous utilisez des raccourcis clavier pour déplacer des éléments épinglés à un dossier vers le bas d’une liste. Comment télécharger la build 22621.755 ? Comme il s’agit d’une mise à jour facultative, votre PC ne la téléchargera pas automatiquement si vous ne lui en donnez pas l’autorisation. Par conséquent, vous devez vous rendre dans la section Windows Update dans Paramètres, puis cliquer sur le bouton « Vérifier les mises à jour ».

