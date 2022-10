MUJJO présente de nouveaux portefeuilles en cuir MagSafe avec des mécanismes à ressort cachés et une poignée en silicone

MUJJO a maintenant lancé ses nouveaux portefeuilles en cuir MagSafe. La marque a dévoilé sa collection 2022 d’étuis pour iPhone 14 peu de temps après le dévoilement des nouveaux combinés et est depuis devenue l’une des options les plus populaires dans la gamme de prix parmi 9 à 5 lecteurs. Les nouveaux portefeuilles en cuir MUJJO MagSafe sont désormais disponibles à l’achat, correspondant parfaitement à la dernière collection d’étuis pour iPhone 14 avec votre choix de trois coloris, mais sont également compatibles avec les combinés équipés d’aimants des séries 12 et 13. Rendez-vous ci-dessous pour un test plus approfondi et plus de détails.

Nouveaux portefeuilles MagSafe en cuir MUJJO

Les nouveaux portefeuilles MUJJO MagSafe suivent de près les derniers étuis pour iPhone 14 de la marque, utilisant les mêmes matériaux et la même approche de conception. Ils présentent le même cuir Ecco au tannage végétal que l’on trouve sur les étuis MUJJO pour iPhone 14, un choix qui est apparemment classé « Or pour les normes environnementales ». L’un des points forts que nous avons notés dans notre test pratique des coques pour iPhone 14 de la marque était la doublure en microfibre japonaise qui amortit votre combiné Apple contre une finition satinée, et c’est le même traitement que vous trouverez sur son nouveau cuir MagSafe. portefeuilles aussi.

Fabriqués à partir de cuir Ecco, classé Or par le Leather Working Group pour son faible impact sur l’environnement, les portefeuilles ont une finition durable, une couleur riche et développeront une belle patine avec l’usage et l’âge.

Outre les détails de couture exposés flanquant de chaque côté de la nouvelle attache de portefeuille, MUJJO a également utilisé une sorte de bande de roulement en silicone. Ceci, en conjonction avec la connexion MagSafe, permet de sécuriser le portefeuille à l’arrière de votre appareil et d’éviter tout glissement lors de l’accès à vos cartes ou en le tirant dans et hors de votre poche.

Ils offrent suffisamment de place pour jusqu’à trois cartes d’identité ou bancaires avec un mécanisme à ressort interne pour « garder les cartes en sécurité » ainsi qu’un accès au pouce en haut, en bas et à l’arrière afin que vous puissiez les entrer et les sortir plus facilement.

Disponibles dans les mêmes coloris noir, bleu et brun clair, disponibles sur sa collection d’étuis pour iPhone 14, les nouveaux portefeuilles en cuir MUJJO MagSafe sont désormais disponibles en précommande sur 51 $ expédiés directement de MUJJO et sera bientôt disponible sur sa vitrine officielle Amazon. Ils devraient commencer à être expédiés d’ici le 31 octobre 2022.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !