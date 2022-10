Même les investisseurs de Facebook ne croient pas au Metaverse

Cela fait un an que Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de Facebook. La technologie a non seulement annoncé un simple changement de marque, mais elle a également changé l’orientation de l’entreprise pour se concentrer sur le métaverse. Tout cela sonnait bien sur le papier et était très prometteur. Pourtant, 12 mois plus tard, ce que les investisseurs ont vu, c’est une baisse de 60 % de ses actions. Ainsi, ces dernières semaines, les nouvelles n’ont cessé de sortir d’investisseurs très critiques à l’égard de Mark Zuckerberg et de son entreprise.