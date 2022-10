Apple permet aux utilisateurs de maintenir les activités en direct mises à jour plus fréquemment avec iOS 16.2

Avec la sortie officielle d’iOS 16.1 cette semaine, Apple a introduit Live Activities – une nouvelle façon pour les applications tierces de fournir des informations utiles directement sur l’écran de verrouillage de l’iPhone ou Dynamic Island. Avec la version bêta d’iOS 16.2, qui a été publiée mardi pour les développeurs, la société s’efforce de permettre aux utilisateurs de choisir de maintenir les activités en direct mises à jour plus fréquemment.

La nouvelle option, qui n’est pas encore activée dans iOS 16.2 beta 1, fournira des « mises à jour plus fréquentes » pour les activités en direct. Code vu par Netcost-security.fr confirme que lorsque cette option est activée, les activités en direct (et par conséquent les interactions dynamiques de l’île) demanderont des mises à jour à des intervalles plus courts pour afficher « plus d’informations en temps réel ».

Dans le même temps, le même message trouvé dans le code avertit que l’activation de mises à jour plus fréquentes pour les activités en direct videra également la batterie de l’iPhone plus rapidement. Voici ce que dit le message :

Mises à jour plus fréquentes Autoriser des mises à jour plus fréquentes vous permet de voir plus d’informations en temps réel, mais peut vider votre batterie plus rapidement.

Une fois disponible, la nouvelle option sera accessible aux utilisateurs dans l’application Paramètres. Avoir des mises à jour plus fréquentes peut être extrêmement utile pour certaines applications comme Flighty, qui a maintenant une activité en direct pour afficher les détails d’un vol à venir. Les applications de livraison et de trajet devraient également bénéficier de cette option. Vraisemblablement, Apple rendra la fonctionnalité publique avant la sortie officielle d’iOS 16.2.

Quoi de neuf avec iOS 16.2 ?

iOS 16.2 est livré avec quelques autres nouvelles fonctionnalités. La mise à jour présente l’application Freeform, qui a été annoncée en juin lors de la WWDC 2022. Freeform permet aux utilisateurs d’écrire et de dessiner ensemble dans un canevas collaboratif. Pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 16.2 permet la prise en charge d’un écran externe avec Stage Manager.

iOS 16.2 comprend également une nouvelle option pour envoyer des commentaires à Apple lorsque Emergency SOS est déclenché par erreur sur l’iPhone, ainsi qu’une nouvelle architecture plus fiable pour l’application Home.

La mise à jour est désormais disponible pour les développeurs et devrait être publiée prochainement pour les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel Apple Beta. On ne sait pas quand il sera disponible au public.

