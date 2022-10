Les deux fonctionnalités les plus détestées de Diablo 3 sont restées pendant deux ans à cause de la boîte du jeu

Avec le recul : il est peut-être difficile de s’en souvenir maintenant, mais lorsque Diablo III a été lancé en 2012, les fans avaient deux problèmes majeurs à ce sujet : l’exigence de toujours être en ligne et la maison de vente aux enchères. Malgré les nombreuses plaintes exprimées à haute voix, Blizzard a conservé les fonctionnalités pendant plus de deux ans, et les développeurs ont récemment expliqué pourquoi – c’était la boîte.

Tout d’abord, rappelons-nous les problèmes qui ont indigné les gens de Blizzard. Personne n’a voulu ou demandé une maison de vente aux enchères. Beaucoup ont crié « socket d’argent » au développeur. Encore plus ennuyeux était l’aspect en ligne forcé du jeu. Devoir se connecter aux serveurs Blizzard pour jouer avec des amis est une chose, mais la campagne solo exigeait également que les utilisateurs aient une connexion Internet. La raison en était la « sécurité ».

L’un des gros problèmes de Diablo 2 était la duplication d’éléments. Les pirates trouveraient des exploits pour créer des comptes avec des équipements rares ou des tonnes d’or, puis les vendraient en ligne. Blizzard a décidé que le meilleur moyen de lutter contre la contrefaçon était de contrôler le marché des revendeurs. Cela a donc créé un marché sur lequel ils pouvaient surveiller les tricheurs.

Lors de la Portland Retro Gaming Expo de cette année, l’ancien concepteur en chef Jay Wilson a déclaré que la maison de vente aux enchères n’avait jamais pour objectif de gagner de l’argent (en tête de mât). Ils savaient que cela ne générerait pas beaucoup de revenus par rapport à WoW. Au lieu de cela, ils visaient à contrôler le marché, afin que les joueurs ne se fassent pas arnaquer. Bien sûr, cela nécessitait que le jeu soit entièrement en ligne.

« Et c’est l’autre raison pour laquelle nous ne sommes allés qu’en ligne », a expliqué Wilson. « Parce que lorsque vous… n’allez pas en ligne seulement… les pirates vous ont eu. »

Wilson a déclaré que l’équipe n’était pas autorisée à dire que c’était pour des raisons de sécurité, car cela ne ferait que pousser les pirates à essayer de compromettre leurs efforts.

Alors que les développeurs voulaient supprimer les deux aspects immédiatement, ils ne le pouvaient pas car la maison de vente aux enchères était une fonctionnalité annoncée sur l’emballage de Diablo 3. Les avocats craignaient une fausse publicité. Ainsi, pendant deux ans, les équipes de développement et juridiques se sont disputées sur la situation jusqu’à ce qu’elles décident finalement de résoudre les problèmes et n’espèrent aucune poursuite.

Puisque presque toute la communauté détestait ces deux aspects du jeu, le pari en valait la peine. Ils ont supprimé le marché et l’exigence en ligne en 2014, et tout le monde a vécu heureux pour toujours – c’est-à-dire jusqu’à Diablo Immortal, mais c’est une autre histoire.