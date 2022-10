La version bêta d’iOS 16.2 introduit une nouvelle architecture dans l’application Home pour une expérience plus fiable

L’un des principaux points forts d’iOS 16 est l’application Home repensée, qui fait partie des efforts d’Apple pour pousser HomeKit et la nouvelle norme Matter pour les appareils domestiques intelligents. Maintenant, avec la version bêta d’iOS 16.2, la société introduit enfin la nouvelle architecture promise dans l’application Home, qui devrait rendre l’expérience plus fiable pour les utilisateurs.

Lorsque l’application Home est ouverte pour la première fois sur un appareil exécutant iOS 16.2 bêta, elle demande désormais aux utilisateurs s’ils souhaitent mettre à niveau leur application avec la nouvelle architecture. Selon Apple, la nouvelle architecture Home est « encore plus efficace et fiable » pour contrôler les appareils compatibles.

Cependant, au moins pour l’instant, la mise à niveau est facultative. C’est parce que cela affecte l’expérience de certains utilisateurs. Par exemple, la nouvelle architecture exige que tous les appareils comme le HomePod aient le logiciel 16.2 installé. Dans le même temps, Apple a déjà confirmé que l’iPad ne fonctionnera plus comme un hub HomeKit avec la nouvelle architecture de l’application Home.

Mais pour ceux qui sont prêts à passer à la nouvelle architecture, il vous suffit d’ouvrir l’application Accueil, d’appuyer sur le bouton Plus d’options, puis d’appuyer sur Paramètres d’accueil. Choisissez le menu Mise à jour logicielle et appuyez sur la bannière Home Upgrade Available. Encore une fois, cela n’est disponible que pour les iPhones et iPads exécutant iOS 16.2 bêta.

Lundi, Apple a rendu public iOS 16.1, qui présente officiellement la norme Matter aux utilisateurs. La nouvelle norme, qui est prise en charge par des sociétés telles qu’Apple, Amazon et Google, vise à rendre les appareils domestiques intelligents interopérables sur plusieurs plates-formes.

iOS 16.2

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 présentent la nouvelle application Freeform, qui a été annoncée en juin lors de la WWDC 2022. Cette application permet aux utilisateurs d’écrire et de dessiner ensemble dans un canevas collaboratif. Tel que rapporté par Netcost-security.frles utilisateurs du nouveau logiciel seront invités à envoyer des commentaires à Apple lorsque le SOS d’urgence est déclenché par erreur.

Les mises à jour s’accompagnent également d’améliorations des activités en direct. Pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 16.2 permet la prise en charge d’un écran externe avec Stage Manager. Cependant, il n’est pas clair à ce stade quand la mise à jour sera disponible au public.

