Project Volterra, le système Arm de Microsoft pour les développeurs, est désormais Windows Dev Kit 2023

TL; DR : Le kit de développement Windows 2023 est un nouveau mini PC de type Mac Mini destiné aux développeurs qui codent des applications Windows sur Arm. Des caractéristiques décentes et beaucoup de RAM devraient plaire aux développeurs d’applications tandis que Microsoft poursuit sa conquête mondiale grâce à l’IA et aux machines virtuelles cloud.

Après avoir présenté un aperçu du système lors de la conférence Build en mai, Microsoft présente maintenant un nouvel appareil conçu pour le développement Arm : Project Volterra a été officiellement publié sous le nom de Windows Dev Kit 2023, un PC compact qui contient – ​​selon Microsoft – tout ce dont les développeurs ont besoin pour créer des applications pour l’édition Arm de Windows.

Le kit de développement Windows 2023 a été « spécialement conçu » pour aider les développeurs à créer des applications Windows pour Arm, déclare Microsoft. L’appareil est basé sur le SoC Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm (ou « plate-forme de calcul » comme le dit le dernier jargon digerati), et il est équipé de 32 Go de RAM et de 512 Go de stockage NVMe « rapide ».

La connectivité inclut le prise en charge de jusqu’à trois écrans externes, en utilisant les deux ports USB-C et le port mini-DisplayPort disponibles ; deux de ces écrans peuvent avoir une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les connexions supplémentaires incluent trois ports USB-A standard, un port Ethernet gigabit, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Le kit de développement Windows est disponible à l’achat dans 8 pays (Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, États-Unis) pour 600 $.

Microsoft s’efforce d’apporter une chaîne d’outils native Arm complète à son appareil officiellement sanctionné, en publiant des aperçus des systèmes IDE (Visual Studio 2022 17.4), des outils, des runtimes (Windows App SDK avec prise en charge native d’Arm), des bibliothèques (exécution VC++) et chaînes d’outils (.NET 7), tandis que .NET Framework 4.8.1, les services Cloud (Azure VM) et Arm64EC sont disponibles dès maintenant. Le kit de développement Windows 2023 inclut également le prise en charge du SDK de traitement neuronal de Qualcomm.

La société Redmond affirme que la version native Arm de Visual Studio 2022 17.4 apporte des améliorations de performances « spectaculaires » pour le développement d’applications, tandis que .NET 7 comble l’écart entre les jeux d’instructions x64 et Arm64, offrant une parité fonctionnelle et des performances améliorées.

Microsoft affirme que Windows Dev Kit 2023 représente « une autre étape dans la création d’une nouvelle plate-forme de développement » pour créer des applications d’IA natives du cloud à haute ambition « et pour » permettre une inférence transparente de l’IA sur le cloud et le client grâce à notre modèle émergent de calcul hybride et d’IA avec Appareils compatibles NPU. » Mis à part le jargon d’entreprise incompréhensible, le nouveau kit devrait au moins offrir suffisamment de puissance et de capacités pour créer des applications sans la douleur des mini-PC Windows Arm bon marché sortis auparavant.