Apple vous montre désormais des annonces de recherche sur l’App Store, même lorsque vous ne recherchez pas d’applications

Si vous préférez que vos recommandations d’applications soient servies par le plus offrant, alors vous avez de la chance. Apple a permis à Search Ads d’apparaître sur la page d’accueil et les pages d’applications associées sur l’App Store.

« Apple Search Ads facilite la promotion de votre application sur l’App Store », déclare Apple. « Et maintenant, avec le nouvel onglet Aujourd’hui et les nouveaux emplacements d’annonces sur les pages de produits, vous pouvez favoriser la découverte de votre application plus rapidement sur l’App Store : lorsque les clients arrivent pour la première fois, recherchent quelque chose de spécifique et parcourent les applications à télécharger. »

La société a d’abord révélé son intention de diffuser plus d’annonces dans plus d’endroits sur l’App Store fin juillet.

Les annonces de recherche se sont révélées être une activité lucrative pour l’App Store d’Apple. L’App Store est le seul endroit où vous pouvez distribuer des applications sur iPhone et iPad. Comme leur nom l’indique, les annonces de recherche sont à l’origine des listes distinctes dans les résultats de recherche sur l’App Store.

L’expansion d’aujourd’hui marque le premier pivot majeur de la présentation stricte des annonces de recherche dans les résultats de recherche. L’onglet Aujourd’hui d’Apple sert de première page de l’App Store. Avant aujourd’hui, la page était dédiée aux recommandations éditoriales.

Désormais, les clients trouveront des annonces de recherche mélangées au contenu présenté dans l’onglet Aujourd’hui. Ce nouveau format est beaucoup plus grand et ressemble plus aux cartes d’histoire qui ne sont pas sponsorisées. Le plus controversé peut être les annonces de recherche apparaissant au bas des pages de produits d’applications. Apple utilisait auparavant cet espace pour recommander des applications connexes en fonction de facteurs qui n’incluaient pas le placement payant.

Les développeurs peuvent en savoir plus sur les nouvelles opportunités de placement publicitaire d’Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :