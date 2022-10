Comment calmer le bébé qui pleure et le faire dormir : la méthode la plus efficace selon la science

Testée par une équipe de recherche qui a également impliqué le psychologue italien Gianluca Esposito en collaboration avec des experts du centre japonais RIKEN, la méthode a fourni des preuves directes de la façon dont une simple routine permet à l’enfant de se détendre, favorisant le sommeil.

La meilleure façon de calmer et d’endormir le bébé qui pleure est de le prendre dans ses bras et de marcher pendant cinq minutes, puis de s’asseoir et de continuer à le tenir pendant encore cinq à huit minutes avant de le placer dans le berceau. C’est ce qu’a déclaré une équipe de recherche qui impliquait également le psychologue italien Gianluca Esposito de l’Université de Trente, en collaboration avec les experts du RIKEN Center for Brain Science à Saitama, au Japon, où la méthode a été testée dans le cadre d’une étude scientifique. , donnant une preuve directe de la façon dont cette routine simple permet à l’enfant de se détendre, favorisant le sommeil. Marcher pendant cinq minutes avec le bébé dans les bras, expliquent les chercheurs, favorise le sommeil du bébé qui pleure non seulement la nuit, mais aussi le jour. Rester assis encore cinq à huit minutes, en continuant à le tenir dans vos bras, a en revanche tendance à empêcher son réveil au moment du détachement, c’est-à-dire quand on ira le placer dans le berceau une fois qu’il sera endormi.

Comment calmer et aider le bébé qui pleure à dormir

Pour arriver à ce modèle, les chercheurs ont examiné les réactions de 21 bébés âgés de 0 à 7 mois dans quatre situations différentes – sur les genoux de la mère qui marche, sur les genoux de la mère assise, allongé dans un berceau et allongé dans un lit à bascule. -, évaluant le rythme cardiaque et le comportement sommeil/veille des plus petits. Les différents tests, effectués pour moitié en France et pour moitié au Japon, à la maison du bébé et en laboratoire, selon la préférence des mères, ont indiqué que seulement 30 secondes après avoir commencé à marcher avec le bébé dans les bras, le rythme cardiaque des bébés qui pleurent diminue, le bébé se calme et arrête de pleurer. Un effet similaire a également été observé avec le lit à bascule, mais pas lorsque les mères tenaient les nourrissons dans leurs bras tout en restant assises ou lorsque les bébés étaient inclinés dans le berceau.

Cela suggère que tenir le bébé dans ses bras ne suffit pas à calmer ses pleurs et, en même temps, que le mouvement a un effet calmant, plus perceptible en réponse à une marche de cinq minutes. Tous les bébés tenus dans les bras ont cessé de pleurer pendant la promenade, et près de la moitié se sont endormis.

Cependant, lorsque les mères essayaient de mettre leurs bébés endormis au lit, les chercheurs ont observé que plus d’un tiers des bébés se réveillaient dans les 20 secondes, montrant une modification du rythme cardiaque qui peut survenir lors du détachement de la mère. Cependant, si les bébés dormaient plus longtemps avant d’être placés dans le berceau, les chercheurs ont constaté que la probabilité de réveil était plus faible. « En tant que mère de quatre enfants, j’ai été très surprise de voir ces résultats – a déclaré le Dr Kumi Kuroda du laboratoire de comportement social affilié du RIKEN Center for Brain Science et auteur correspondant de l’étude. Je pensais que l’éveil de l’enfant lorsqu’il est allongé était lié à la façon dont il est placé sur le lit, sa posture ou la délicatesse du mouvement. Mais notre expérience n’a pas confirmé ces hypothèses« .

Sur la base de ces observations, publiées dans un rapport dans la revue Biologie actuellel’équipe a donc proposé une méthode pour calmer et favoriser le sommeil des bébés qui pleurent, suggérant non seulement aux mères (mais aussi aux pères, grands-parents et autres membres de la famille, avec qui les chercheurs pensent que la technique fonctionne également) :

ramasser le bébé qui pleure, marcher pendant 5 minutes,

asseyez-vous en continuant à tenir le bébé dans vos bras pendant encore 5 à 8 minutes

mettre l’enfant au lit.

« Ce schéma, contrairement à d’autres approches populaires, telles que laisser le bébé pleurer jusqu’à ce qu’il s’endorme tout seul, vise à fournir une solution immédiate aux pleurs du bébé. – Ajouta Kuroda -. Souvent, de nombreux parents se fient à leur intuition ou écoutent les conseils des autres. Au lieu de cela, nous avons besoin d’une approche scientifique pour comprendre les comportements des enfants, car ils sont beaucoup plus complexes que nous ne le pensons.« .