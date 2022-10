Toute la gamme de processeurs de bureau Core de 13e génération d’Intel en fuite, comprend 22 SKU

Quelque chose à espérer: Intel dévoilera probablement sa gamme de bureau Raptor Lake non-K au début de l’année prochaine au CES. La société pourrait également annoncer de nouveaux chipsets lors du même événement, notamment H770, B760 et H710, ainsi que certaines de ses versions mobiles Raptor Lake.

Microsoft a récemment ajouté toute la gamme de processeurs de bureau Intel Core de 13e génération à sa liste de compatibilité Windows 11, y compris les modèles non annoncés. Comme vous le savez peut-être, Team Blue a sorti ses puces Raptor Lake « K » la semaine dernière, mais n’a encore rien dit sur ses prochains processeurs bas de gamme.

Tout d’abord, récapitulons rapidement ce que signifient les différents suffixes sur les processeurs Intel Core. Les processeurs de la série K sont populaires auprès des passionnés car ils ont un multiplicateur déverrouillé, ce qui leur permet d’être (plus facilement) overclockés. Les puces se terminant par un navire F avec les iGPU (graphiques intégrés) désactivés, généralement en raison d’un défaut de fabrication et sont donc un peu moins chères que leurs déclinaisons non F. Enfin, les processeurs de la série T sont sous-cadencés en sortie d’usine, ce qui réduit leurs besoins en refroidissement et en alimentation, les versions Raptor Lake étant limitées à 35 W.

La liste de Microsoft n’a confirmé que les noms des prochains processeurs d’Intel, mais une fuite plus ancienne de Gigabyte a également révélé leurs caractéristiques, notamment les vitesses de fréquence, les TDP, les tailles de cache L3 et même la matrice que chaque modèle utilisera. Malheureusement, le nombre de cœurs est encore un mystère pour le moment.

Socket en charge du processeur

Socket 1700 pic.twitter.com/E4nnTvsoaQ — 188号 (@momomo_us) 14 octobre 2022

Les modèles non-K Core i9 et i7 utiliseront le même dé et présenteront des capacités de cache L3 identiques à celles de leurs homologues déverrouillés, ce qui indique qu’ils refléteront probablement également leur nombre de cœurs. Tout comme leurs prédécesseurs Alder Lake, la principale différence sera les fréquences maximales inférieures et les TDP réduits.

Passant aux versions de milieu de gamme, les Core i5-13600(T) et i5-13500(T) disposent de la même taille de cache L3 que le Core i5-13600K déverrouillé. Cependant, ils utiliseront apparemment la matrice Alder Lake C0, ce qui indique qu’ils ne bénéficieront pas des améliorations architecturales de Raptor Lake.

Fait intéressant, les processeurs Intel Core i5-13400 (F) utiliseront les puces Alder Lake C0 et Raptor Lake B0, ces dernières ayant probablement de nombreuses fonctionnalités désactivées pour atteindre la parité des performances. Cette approche permet à l’entreprise d’utiliser des matrices B0 très défectueuses au lieu de les mettre entièrement au rebut.

Enfin, la série Core i3-13100 utilisera la même matrice Alder Lake H0 que leurs prédécesseurs Alder Lake et comportera également les mêmes 12 Mo de cache L3.