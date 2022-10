Apple met à jour les applications iWork avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration, des améliorations iPadOS 16, etc.

Un jour après avoir déployé des mises à jour importantes pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac partout dans le monde, Apple se tourne maintenant vers sa suite d’applications iWork. La société propose aujourd’hui des mises à jour complètes de Pages, Numbers et Keynote avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration, des optimisations pour iPadOS 16, etc.

Quoi de neuf dans Pages

Voici les notes de publication de la version 12.2 de Pages, qui est en cours de déploiement :

Une toute nouvelle vue d’activité affiche les modifications récentes apportées aux documents collaboratifs, y compris lorsque les personnes rejoignent, commentent et apportent des modifications

Recevez des notifications lorsque d’autres rejoignent ou apportent des modifications à vos documents partagés

Partagez un document dans Messages pour commencer instantanément à collaborer avec votre équipe et voir les mises à jour directement dans la conversation Messages (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Envoyez un message ou lancez un appel FaceTime directement depuis un document collaboratif (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Le nouveau modèle de mise en page vierge facilite le démarrage de documents qui vous permettent d’organiser librement le texte et les graphiques

Soyez encore plus productif sur iPad avec iPadOS 16

Insérez rapidement des objets et accédez à vos outils préférés avec la barre d’outils personnalisable

Trouvez des actions courantes comme imprimer, renommer et plus encore dans le nouveau menu de document

Travaillez plus facilement sur plusieurs documents avec Stage Manager sur les modèles d’iPad pris en charge

Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une image pour isoler son sujet (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Graphiques de style avec des contrôles supplémentaires pour les couleurs, les lignes et les formats de nombres

Téléchargez la dernière version de Pages sur l’App Store ici.

Quoi de neuf dans Numbers

Voici les notes de version de Numbers 12.2 :

Une toute nouvelle vue d’activité affiche les modifications récentes dans les feuilles de calcul collaboratives, y compris lorsque les personnes rejoignent, commentent et apportent des modifications

Recevez des notifications lorsque d’autres rejoignent ou apportent des modifications à vos feuilles de calcul partagées

Partagez une feuille de calcul dans Messages pour commencer instantanément à collaborer avec votre équipe et voir les mises à jour dans la conversation Messages (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Envoyez un message ou lancez un appel FaceTime directement depuis une feuille de calcul collaborative (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Comparez des valeurs et combinez du texte avec de nouvelles fonctions, notamment BITAND, BITOR, BITXOR, BITLSHIFT, BITRSHIFT, ISOWEEKNUM, CONCAT, TEXTJOIN et SWITCH

Voir les suggestions de saisie semi-automatique basées sur le contenu des autres cellules de la même colonne

Graphiques de style avec des contrôles supplémentaires pour les couleurs, les lignes et les formats de nombres

Soyez encore plus productif sur iPad avec iPadOS 16

Insérez rapidement des objets et accédez à vos outils préférés avec la barre d’outils personnalisable

Trouvez des actions courantes comme imprimer, renommer et plus encore dans le nouveau menu de document

Travaillez plus facilement sur plusieurs feuilles de calcul avec Stage Manager sur les modèles d’iPad pris en charge

Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une image pour isoler son sujet (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Téléchargez la dernière version de Numbers sur l’App Store ici.

Quoi de neuf dans Keynote

Les notes de version pour Keynote version 12.2 :

Une toute nouvelle vue d’activité montre les changements récents dans les présentations collaboratives, y compris quand les gens rejoignent, commentent et apportent des modifications

Recevez des notifications lorsque d’autres rejoignent ou apportent des modifications à vos présentations partagées

Partagez une présentation dans Messages pour commencer instantanément à collaborer avec votre équipe et voir les mises à jour dans la conversation Messages (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Envoyez un message ou démarrez un appel FaceTime directement depuis une présentation collaborative (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Soyez encore plus productif sur iPad avec iPadOS 16

Insérez rapidement des objets et accédez à vos outils préférés avec la barre d’outils personnalisable

Trouvez des actions courantes comme imprimer, renommer et plus encore dans le nouveau menu de document

Travaillez plus facilement sur plusieurs présentations avec Stage Manager sur les modèles d’iPad pris en charge

Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une image pour isoler son sujet (nécessite iOS 16 ou iPadOS 16)

Supprimez ou remplacez l’arrière-plan de la vidéo en direct pour un effet dramatique

Graphiques de style avec des contrôles supplémentaires pour les couleurs, les lignes et les formats de nombres

Options supplémentaires pour l’impression et l’exportation de PDF

Téléchargez la dernière version de Keynote sur l’App Store ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :