Le docteur n’est «pas un fou d’Apple» et recommande l’Apple Watch à chaque patient

On attribue à l’Apple Watch le mérite d’avoir sauvé la vie d’un médecin qui est tombé du côté de sa maison lors d’un lavage sous pression. Raconter son histoire à NBC Chicagole Dr Thomas Ficho attribue non seulement à l’Apple Watch Series 5 le mérite de lui avoir sauvé la vie, mais il explique également pourquoi il dit à tous ses patients qu’ils doivent porter une Apple Watch…

Le Dr Ficho portait son Apple Watch Series 5 tout en lavant des briques sur le côté de sa maison. Pour atteindre plus haut, il a décidé d’utiliser le couvercle de la fenêtre comme une marche. Mais une fois qu’il a marché dessus, le couvercle a glissé et il « a plongé cinq pieds dans le puits de sortie du sous-sol » et a perdu connaissance.

Après la chute, la fonction de détection de chute de l’Apple Watch s’est déclenchée et a appelé les services d’urgence au nom du Dr Ficho.

Après trois à cinq minutes, Ficho a déclaré qu’il était capable de sortir du puits lui-même. Quand il l’a fait, il y avait un policier de Glenview debout sur sa pelouse. L’officier lui a demandé s’il allait bien ou s’il avait besoin d’un ambulancier. Ficho a dit « non » mais a demandé à l’officier comment il savait que l’interniste avait besoin d’aide. L’officier désigna la montre de Ficho. « J’ai été vraiment surpris », a déclaré Ficho. « Je n’ai pas compris immédiatement que ma montre allait faire ça. »

La détection de chute est arrivée pour la première fois sur l’Apple Watch avec la série 4. Elle est capable de détecter quand vous tombez et de vous demander si vous allez bien. S’il constate que vous ne répondez pas pendant une minute, il appellera automatiquement les services d’urgence et partagera votre position actuelle. La fonctionnalité est désactivée par défaut pour les utilisateurs de moins de 65 ans, mais voici comment l’activer manuellement.

Les conseils du Dr Ficho à tous

Dans son cabinet, le Dr Ficho dit que la plupart de ses patients sont plus âgés et que beaucoup d’entre eux ont plus de 60 ans. Pour cette raison, il dit qu’il leur dit à tous qu’ils besoin une Apple Watch au poignet aussi souvent que possible.

« La majorité de mes patients sont des adultes et beaucoup d’entre eux ont plus de 60 ans. Et j’ai dit à chacun d’entre eux qu’ils avaient besoin d’une de ces montres. Je ne travaille même pas dans l’infrastructure Apple, je travaille dans l’infrastructure PC. Je ne suis pas un fou d’Apple. Ce fut un événement étonnant pour moi. C’était tellement incroyable ce qui s’est passé.

Il a raconté une situation où l’Apple Watch aurait pu aider à sauver la vie d’un de ses patients :

Il se souvient d’une patiente qui est sortie de la douche, est tombée dans sa salle de bain, s’est cassé la hanche et n’a pas pu se lever. Son corps a été retrouvé trois jours plus tard. « Tout ce dont elle avait besoin, c’était d’une montre », a déclaré Ficho, souhaitant que la technologie ait existé à l’époque.

Lisez plus d’histoires d’Apple Watch aidant à sauver des vies dans notre guide complet Apple Health.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :