Apple confirme la panne continue d’iMessage et de FaceTime [U]

Mise à jour: Cette panne semble avoir été de courte durée. iMessage revient en ligne pour la plupart des utilisateurs. Apple n’a pas encore commenté ce qui s’est passé. Histoire originale ci-dessous. Nous continuerons à surveiller.

Entre-temps, Apple a mis à jour son tableau de bord sur l’état du système pour reconnaître que les utilisateurs rencontrent des problèmes avec iMessage et FaceTime.

iMessage d’Apple connaît une panne cet après-midi, selon un certain nombre d’utilisateurs concernés. La panne semble avoir commencé peu après 12 h HE et affecte les utilisateurs à travers les États-Unis. Apple n’a pas encore reconnu qu’iMessage est en panne ni fourni de mise à jour.

iMessage est en panne

Apple suit l’état de ses différents services et fonctionnalités en ligne via un tableau de bord dédié à l’état du système. Ce tableau de bord n’a pas encore été mis à jour pour reconnaître la panne en cours d’iMessage. Souvent, Apple est critiqué pour ne pas avoir mis à jour rapidement le tableau de bord de l’état du système en cas de panne majeure. Cela laisse les utilisateurs se demander si ce n’est qu’eux ou si c’est Apple lui-même qui a le problème.

Selon les données agrégées par DownDetector, la panne d’iMessage est assez répandue. Les plaintes des utilisateurs d’iMessage ont commencé à augmenter peu après 12 h HE / 9 h PT et n’ont pas ralenti depuis lors. Ceci étant dit, non tous l’utilisateur est affecté par la panne, votre kilométrage peut donc varier.

UN recherche rapide sur Twitter montre à quel point cette panne est répandue. Notamment, cela fait suite à une importante panne de WhatsApp qui a affecté les utilisateurs hier.

