Le fabricant de puces chinois YMTC demande aux employés américains de quitter l’entreprise

En bref : le géant chinois des puces mémoire Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) demanderait à ses employés américains de quitter l’entreprise en raison des nouvelles restrictions du gouvernement américain visant à anéantir les ambitions chinoises de fabrication de semi-conducteurs.

Citant quatre personnes proches de l’entreprise, le Financial Times rapporte qu’un nombre indéterminé de citoyens américains et de détenteurs de cartes vertes sont contraints de quitter YMTC, et plusieurs en Chine ont déjà été mis à la porte.

Certains des Américains qui sont partis auraient joué un rôle clé dans les percées de YMTC dans le domaine de la production de puces mémoire NAND. « Mais il n’y a pas d’autre moyen [them leaving] », a déclaré un ingénieur senior de l’entreprise.

Les sanctions américaines introduites plus tôt ce mois-ci restreignent les expéditions de produits électroniques fabriqués aux États-Unis ou d’autres articles que la Chine pourrait utiliser pour créer des outils ou des équipements de fabrication de puces. Il empêche également les entreprises non chinoises dans d’autres pays d’utiliser des équipements américains pour servir les clients chinois à moins d’avoir obtenu une licence des États-Unis.

TSMC a déjà mis en garde contre les « graves défis » auxquels l’industrie est confrontée à la suite de la dispute entre les États-Unis et la Chine. Cependant, la société taïwanaise a obtenu une licence d’un an des États-Unis pour continuer à commander des équipements de fabrication de puces américains qui lui permettront de se développer en Chine.

Les restrictions obligent également les citoyens américains à demander l’autorisation du ministère du Commerce avant de fournir un support aux usines chinoises. On soupçonne que c’est la raison pour laquelle le directeur général du YMTC, Simon Yang, détenteur d’un passeport américain, a démissionné pour devenir vice-président avant l’annonce des sanctions. On ne sait pas s’il sera contraint de quitter l’entreprise.

« Demander au personnel de démissionner est nécessaire pour l’entreprise et la bonne décision pour les risques personnels des employés également », a déclaré une personne familière avec la situation au YMTC.

« Soit vous renoncez à votre citoyenneté, soit vous quittez votre emploi », a déclaré un dirigeant chinois des semi-conducteurs.

Cela marque un autre coup dur pour YMTC. Il a été rapporté qu’Apple envisageait la société chinoise comme partenaire pour fournir des puces 3D NAND pour les derniers iPhones, mais les contrôles américains à l’exportation ont conduit Apple à repenser.

Les restrictions ont un impact sur les employés, y compris les hauts fonctionnaires, qui ne renonceront pas à leur passeport américain chez tous les fabricants de puces chinois, les entreprises négociant des sorties et annulant des offres d’emploi. « Maintenant, nous n’essayons pas seulement de construire des lignes de fabrication » sans États-Unis « , mais aussi de désaméricaniser les équipes », a déclaré un cadre.