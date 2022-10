Les prochaines restrictions de consommation d’énergie pourraient limiter les ventes de téléviseurs 8K dans l’UE

En bref : vivre à la pointe de la technologie implique d’être un passionné de technologie, mais les nouvelles réglementations européennes sur la consommation d’énergie à l’horizon pourraient sérieusement entraver l’innovation en ce qui concerne les écrans de nouvelle génération.

En mars 2019, l’Union européenne a défini l’indice d’efficacité énergétique (EEI) pour les écrans électroniques en fonction de la surface de l’écran et de la consommation d’énergie. Conformément à la réglementation, les écrans 8K et les appareils équipés de microLED vendus à partir du 1er mars 2023 doivent avoir le même EEI que les écrans 4K.

Les écrans 8K ont quatre fois plus de pixels que leurs homologues 4K de même taille. De plus, ces modèles nécessitent un traitement vidéo plus puissant car presque toutes les sources vidéo doivent aujourd’hui être converties en 8K à partir de leur résolution native.

Selon la 8K Association, aucun téléviseur 8K actuel ne peut atteindre ce niveau d’efficacité énergétique, ce qui indique que la récolte actuelle de téléviseurs 8K sera interdite de vente dans l’UE à partir de mars.

Les fabricants travaillent d’arrache-pied pour limiter la consommation d’énergie des écrans 8K grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux à cristaux liquides, de meilleures technologies de fond de panier et de pilotage et de processeurs plus efficaces pour la mise à l’échelle. Le problème est qu’ils sont derrière la balle huit et ont besoin de plus de temps pour développer et mettre en œuvre des changements pour répondre aux directives de l’UE.

L’association 8K a déclaré qu’elle soutenait une approche sensée des objectifs de consommation d’énergie basée sur des évaluations réalistes des progrès techniques dans le domaine.

Heureusement, il est encore temps d’intervenir car une clause permet de revoir le règlement à la lumière des progrès technologiques. Un projet de révision est cependant attendu au plus tard le 25 décembre 2022, et rien n’indique que la balle est déjà en marche.

Une interdiction de la vente de téléviseurs 8K dans l’UE pourrait avoir de nombreuses conséquences. Les fabricants et les fournisseurs de téléviseurs en supporteraient évidemment le poids. Ce qui n’est peut-être pas aussi évident, ce sont les petites choses, comme le fait que les créateurs de contenu n’auraient aucune incitation à produire du hardware de résolution 8K pour le public de l’UE et que les consommateurs de la région pourraient prendre du retard sur leurs pairs dans d’autres parties du monde. Aggravé, cela pourrait avoir un impact notable sur l’innovation technologique globale.

À l’inverse, on pourrait dire que ce n’est pas vraiment un gros problème. Les téléviseurs 4K existent depuis environ une décennie et ils sont omniprésents chez les sites de ventes et les consommateurs. Pourtant, le contenu 4K est loin d’être universel. Très peu de contenu en direct – prenez les événements sportifs, par exemple – est diffusé en 4K, probablement en raison de problèmes de bande passante ou de coûts associés au nouvel équipement de caméra.

Les services de streaming s’améliorent dans l’offre de contenu 4K, mais dans l’état actuel des choses, une grande partie de ce que vous regardez sur votre téléviseur 4K est mise à l’échelle localement à l’aide du hardware à l’intérieur de l’ensemble.