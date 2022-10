Bumble utilise l’IA pour masquer les photos nues (et maintenant tout le monde peut le copier)

L’application de rencontres a développé un système très efficace pour éviter d’avoir des dickpics traîtres dans les chats.

Dans le glossaire numérique sans fin, le cyberflashing n’est pas encore entré dans l’usage courant. Du moins en Italie. Ce mot désigne toute une série de harcèlement qui consiste à envoyer des photos nues non sollicitées. Le dickpic classique trahi dans les messages Instagram. L’un des endroits virtuels où cette infraction se produit le plus souvent est le chat de l’application de rencontres. Le fait d’avoir signalé un intérêt mutuel et d’avoir entamé une conversation ne garantit pas que vous puissiez vous lancer directement dans l’envoi de nus.

Pour éviter ces incidents, l’application de rencontres Bumble a intégré dans ses chats un système basé sur l’intelligence artificielle capable d’analyser les photos, de les pixelliser et de demander à celui qui les reçoit s’il veut vraiment les voir. Le système s’appelle Private Detector et a fait ses débuts pour la première fois en 2019. Cette technologie a si bien fonctionné que maintenant Bumble a décidé de l’ouvrir à tout le monde en le publiant sur GitHub, la plateforme dédiée aux développeurs où se trouvent également des programmes Open Source.

L’application : « Nous voulons faire d’Internet un endroit plus convivial pour tous »

Bumble a été fondé par Whitney Wolfe, co-fondatrice de Tinder. Wolfe avait quitté Tinder après avoir poursuivi l’entreprise pour discrimination et harcèlement, pour laquelle Wolfe avait en fait reçu une indemnisation d’un million de dollars. Par rapport aux autres applications de rencontres, Bumble a une particularité : ce sont les femmes qui doivent faire le premier pas. Lorsque deux profils correspondent, la conversation ne démarre que si une fille écrit.

Bumble a choisi d’ouvrir son IA à tous pour permettre même aux petites entreprises d’utiliser ce filtre : « Nous devons aborder ce problème au-delà de l’écosystème de produits Bumble et engager une conversation plus large sur la manière de résoudre le problème des photos obscènes non sollicitées, également connues comme le cyberflashing, pour faire d’Internet un endroit plus sûr et plus convivial pour tous ».