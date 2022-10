Parce que tout le monde parle de la reproduction d’Amsterdam du nouveau Call of Duty

Amsterdam, décor de la quatrième mission de Call of Duty : Modern Warfare 2, est récemment devenu le protagoniste de nombreuses vidéos capturées, puis diffusées sur le net.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est désormais dans les tuyaux, mais pas pour ceux qui ont précommandé le jeu, qui ont pu mettre la main sur la campagne solo dès le 21 octobre. Pour frapper immédiatement le titre d’Activision, c’est Amsterdam, le décor de la quatrième mission, qui est récemment devenu le protagoniste de nombreuses vidéos et capturées, puis diffusées sur le net.

« Oh mon dieu, Amsterdam a l’air * incroyablement * réaliste dans le nouveau Call of Duty – je ne peux presque pas croire que c’est un jeu vidéo », lit un tweet du designer Juan Buis. En fait, le résultat est étonnant : les jeux de reflets et de lumières sur les voitures et les bateaux, combinés aux couleurs automnales suggestives, donnent l’impression qu’il s’agit d’une vidéo réalisée avec le smartphone et non qu’il s’agit d’une scène in-game. Brusquement rompant le charme, ce sont les personnages légèrement embaumés qui marchent en zigzagant.

En se promenant dans les canaux caractéristiques de la capitale néerlandaise, le capitaine John Price and co. ils doivent superviser une réunion du cartel mexicain. Leur but est de kidnapper l’un de ses membres pour obtenir des indices. Une excuse pour voir de splendides vues de la ville reproduites de manière réaliste. Pour un tel résultat, des inspections étaient nécessaires. À cet égard, le directeur narratif de Call of Duty : Modern Warfare 2, Jeffrey Keith Negus, a partagé une vidéo dépeignant l’endroit qui a inspiré la scène du jeu.

S’il est privé de violence, Call of Duty devient un « jeu vidéo touristique », où l’on peut admirer de vrais lieux. Luis Hernandez, co-développeur de Jazzpunk a écrit à ce sujet : « Imaginez si vous dépensiez cette somme d’argent pour un jeu où vous n’avez pas à tirer sur les gens au visage, c’est une belle reproduction de la ville et j’aimerais l’explorer . » Une observation intéressante, soutenue par d’autres utilisateurs. Cependant, si Call of Duty est l’une des séries les plus réussies ce n’est certainement pas grâce à la beauté des deux décors.

Cependant, il existe des éditeurs de logiciels qui ont depuis longtemps décidé d’investir dans leurs reconstructions virtuelles. Tra queste vi è Ubisoft, che a partire da Assassin’s Creed Origins ha inserito il Discovery Tour. Si tratta di una modalità che permette di esplorare l’antico Egitto, la Grecia del V secolo aC e l’Inghilterra assediata dai vichinghi senza uccisioni e quant ‘Autre. Un mode qui s’avère très important au sein de la franchise bien connue. Alors qui sait si un chemin similaire ne sera pas emprunté par Activision pour Call of Duty, compte tenu de la réaction suscitée par Amsterdam. Ceux qui n’ont pas précommandé Call of Duty: Modern Warfare 2 pourront visiter la capitale néerlandaise sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC à partir du 28 octobre 2022.