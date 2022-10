Plus de contrôleurs de jeu Nintendo peuvent désormais être utilisés avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Un bonus inattendu des mises à jour d’hier est que davantage de contrôleurs de jeu Nintendo peuvent désormais être utilisés avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV…

Développeur Steve Troughton-Smith démontré en utilisant la manette classique Nintendo Online avec Apple TV, et MacStories confirmé que la manette Nintendo 64 fonctionne également. Il en va probablement de même pour les contrôleurs NES et Sega Genesis, mais ceux-ci ne sont pas encore confirmés.

iOS 16 a précédemment ajouté la prise en charge d’un certain nombre de contrôleurs de jeu, y compris les Joy-Cons et Pro Controller de Nintendo.

Lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022 lundi, Apple a souligné comment iOS 16 améliore l’expérience de jeu avec des mises à jour de l’API Metal et un Game Center repensé. De plus, iOS 16 ajoute la prise en charge d’encore plus de contrôleurs de jeu, y compris les Joy-Cons et Pro Controller de Nintendo.

Comme l’a noté Riley Testut, le développeur derrière Delta et AltStore, il est désormais possible de coupler les joysticks Nintendo Switch avec iPhone et iPad (et éventuellement Mac et Apple TV) exécutant le dernier logiciel bêta.