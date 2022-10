Le I Immersive Solidarity Football Tournament promu par BeFootball réunit des stars du sport à des fins sociales

BeFootball, en collaboration avec l’Association des footballeurs professionnels et le mouvement Common Goal, réunira différentes stars du sport et les réseaux sociaux de notre pays pour promouvoir un concours caritatif. Le I Immersive Solidarity Football Tournament débutera le 26 octobre avec l’annonce des matchs de chaque duel disputé dans SuperPlayer, le jeu vidéo de football en réalité virtuelle développé par la société. Ils seront annoncés à partir de 11h00 (CEST) sur la chaîne Twitch de Siro López.

Parmi les personnes sélectionnées figurent des visages bien connus du football masculin et féminin espagnol tels que Álvaro Morata, Marco Asensio, Borja Iglesias, Sergio Canales, Marcos Llorente, Merel Van Dongen, Mónica Hickmann, Aitor Ruibal, Munir El Haddadi, Fede Vico et Ibai Gómez. ; l’ancien basketteur Amaya Valdemoro ; le présentateur David Broncano; les influenceurs Gonzalo Melgar (@tumejorjugada) et Patricia Noarbe (@paddy.8) ; et le préparateur physique d’élite, Adolfo Madrid.

Les candidats, qui participeront sur leur chemin au duel final dès les huitièmes de finale, tenteront de remporter le prix de 6 000 euros qui ira intégralement à la fondation de leur choix, parmi les 140 avec lesquelles le mouvement Common Goal collabore.

Qu’est-ce que SuperPlayer et comment les duels seront-ils joués ?

Comme nous l’avons dit, SuperPlayer est le jeu vidéo de réalité virtuelle développé par BeFootball. Les participants devront plonger dans leurs appareils Meta Quest 2 dans deux modes de jeu. Le premier, appelé Keeper, vous mettra du point de vue du gardien de but pour arrêter le maximum de balles vers le but à différents points de la surface pendant 50 secondes. Grâce aux commandes intégrées et à son suivi depuis le spectateur, ils pourront traduire leurs mouvements réels dans le jeu.

En revanche, le deuxième mode de jeu les placera de l’autre côté du but. L’en-tête consiste à diriger le plus de balles possible vers les cibles qui apparaîtront devant elles. A la fin, les scores de chacun dans les deux modes seront additionnés : celui qui en aura le plus passera le tour.

BeFootball est une entreprise technologique espagnole qui conçoit, développe et commercialise des produits basés sur des technologies de réalité virtuelle immersive adaptées à l’industrie du football. La société, promue par Wowin Ventures, est basée à Madrid et possède des bureaux au Mexique et au Qatar. SuperPlayer marque le début de son voyage dans la construction de ce qui sera le premier métaverse de football immersif.