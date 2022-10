Les services financiers d’Apple font l’objet d’une enquête par le régulateur britannique sur des problèmes d’antitrust

Les services financiers d’Apple – comme Apple Card et le nouveau compte d’épargne – sont actuellement principalement limités aux États-Unis, mais le régulateur britannique lance déjà une enquête sur les problèmes potentiels d’antitrust.

Amazon, Google et Meta sont également confrontés à un test minutieux de leurs propres mouvements dans le domaine des services financiers…

Arrière plan

Quand j’ai réfléchi en 2015 à la possibilité qu’Apple devienne une banque, je me suis même demandé si j’étais fou d’envisager le scénario. Depuis lors, cependant, Apple a fait un certain nombre de mouvements notables dans cette direction.

Apple est devenu le plus grand acteur dans le domaine du portefeuille mobile, en lançant une carte de crédit, un service d’achat immédiat et plus tard, et plus récemment un compte d’épargne.

Alors que la société s’associe à une banque existante pour la plupart de ces services, Apple agit comme sa propre banque pour Apple Pay Later. Cette dernière décision a incité le régulateur américain du crédit à la consommation à exprimer des préoccupations antitrust.

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a déclaré qu’Apple Pay Later soulevait « une foule de problèmes », notamment des questions antitrust et de confidentialité.

Parmi les questions que l’agence examinerait, il y avait « si cela peut réellement réduire la concurrence et l’innovation sur le marché », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans une interview. En réponse à une question sur le lancement d’Apple, Chopra a déclaré que l’entrée de Big Tech dans les prêts à court terme « soulève une foule de problèmes », notamment la manière dont les entreprises utiliseraient les données des clients. « Est-il combiné avec l’historique de navigation, l’historique de géolocalisation, les données de santé, d’autres applications ? »

Plus tôt cette année, Apple a acquis Credit Kudos, une start-up britannique qui adopte une nouvelle approche pour évaluer la solvabilité des candidats au financement. Cela semblait un indicateur clair des plans de lancement de la carte Apple au Royaume-Uni.

Enquête sur les services financiers d’Apple au Royaume-Uni

La Financial Times rapporte que le régulateur des services financiers du Royaume-Uni pose des questions similaires à celles posées aux États-Unis.

La Financial Conduct Authority (FCA) lance cette semaine une enquête sur les grèves d’Apple, d’Amazon, de Google et du père ou de la mère de Facebook, Meta, dans les sociétés monétaires de détail. Il demande aux entreprises Big Tech, à leurs compagnons et rivaux potentiels son point de vue sur l’élargissement de la Silicon Valley aux fonds, aux dépôts, au pointage de crédit et à la couverture d’assurance.

Comme c’est souvent le cas avec les enquêtes antitrust à un stade précoce, le souci est que les consommateurs peuvent en bénéficier à court terme mais être lésés à long terme.

Tout en reconnaissant que les clients pourraient en profiter dans un court laps de temps, la FCA indique que les entreprises Big Tech peuvent avoir la capacité «d’exploiter leurs écosystèmes» et d’énormes magasins d’information pour «enfermer les consommateurs», comme sur d’autres marchés où ils sont déjà confrontés à la réglementation. test minutieux, ressemblant à des magasins d’applications mobiles.

Les géants de la technologie peuvent initialement gagner des affaires avec des offres attrayantes pour les consommateurs, y compris ceux qui peuvent avoir du mal à obtenir un crédit ailleurs. Ils peuvent également inciter les sociétés financières britanniques à améliorer leurs propres offres afin de rester compétitives. Mais il existe un risque à plus long terme, suggère la FCA.

« Sur la base des preuves des marchés principaux des entreprises Big Tech et de leurs écosystèmes en expansion, il existe des risques de concurrence résultant de leur gain rapide de parts de marché, des marchés » basculant « en leur faveur et de l’exploitation potentielle du pouvoir de marché », a écrit la FCA dans son 61- évaluation des pages. « Cela pourrait être préjudiciable à la concurrence et aux résultats des consommateurs. »

Alors que l’antitrust est souvent interprété à tort comme s’adressant aux monopoles, c’est en fait le contraire.

