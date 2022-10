Windows Dev Kit 2023 en vente maintenant pour 599 $

C’était une question de temps avant que Project Volterra ne soit mis en vente et cela n’a pas tardé à venir. Après avoir annoncé la Surface Pro 9 avec processeur SQ3, c’était au tour du kit de développement ARM de Microsoft avec Qualcomm. Le soi-disant projet Volterra arrive maintenant sous le nom de Windows Dev Kit 2023 et nous connaissons déjà toutes ses fonctionnalités.

Le kit de développement Windows 2023 est désormais disponible pour les développeurs de 8 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni. Pour le moment, l’Espagne ou tout autre pays hispanophone ne peut pas acquérir l’équipement.

Windows Dev Kit 2023, l’engagement envers ARM est total

Désormais, les développeurs peuvent créer, exécuter et tester des applications Windows pour Arm sur un seul appareil compact. Avec Windows Dev Kit 2023, les développeurs pourront apporter l’ensemble de leur processus de développement d’applications sur un appareil compact, leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour créer des applications Windows pour Arm, sur Arm.

Alimenté par la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 3 et utilisant le SDK de traitement neuronal de Qualcomm, le kit de développement Windows 2023 permet aux développeurs d’exploiter facilement les capacités d’IA avancées de la plate-forme pour offrir les meilleures expériences utilisateur Windows. . Cet appareil dispose de 32 Go de RAM et de 512 Go de stockage rapide, ainsi que de plusieurs ports : Wi-Fi 6 intégré, Ethernet physique, 3x USB-A et 2x USB-C, et un port Mini Display pour une connectivité simple et flexible. vos appareils, écrans et réseaux. Il peut également piloter jusqu’à 3 moniteurs externes simultanément, dont 2 à 4K 60Hz qui fournissent tout l’espace d’écran dont la plupart des développeurs ont besoin.

Le développement natif arrive sur ARM avec Visual Studio

Visual Studio 2022 17.4 s’exécute nativement sur Arm, améliorant considérablement les performances. Ils s’engagent à fournir une innovation continue à la communauté des développeurs et ont entendu les développeurs dire : « Ne pas pouvoir exécuter Visual Studio nativement sur Arm est un énorme obstacle. » Au cours des trois derniers mois, ils ont livré des versions d’aperçu mensuelles de Visual Studio 2022 17.4 natif d’Arm. Cette version ajoute la prise en charge des éléments suivants

Charges de travail de bureau (C++ et C#)

Composants Windows SDK et Windows App SDK (Win UI).

Charges de travail de développement Web, UWP, Node.js et jeux.

Ils voulaient aller au-delà de l’amélioration des scénarios d’exécution de production et de l’amélioration de l’expérience des développeurs. C’est pourquoi nous avons ajouté la prise en charge des fonctionnalités de productivité des développeurs telles que Modifier et Continuer/Recharger à chaud, et des outils de profilage, afin que les développeurs puissent être aussi productifs qu’ils le sont aujourd’hui en utilisant la version Arm64 de Visual Studio sur x64.

Visual Studio 2022 17.4 et .NET 7 seront généralement disponibles dans les semaines à venir, avec la prise en charge d’autres charges de travail à venir ultérieurement.

Un écosystème Arm en pleine croissance…

Plusieurs applications 1p ont été portées sur Arm, dont certaines listées ci-dessous, pour fournir de meilleures performances natives.

Équipes Microsoft

Microsoft 365

Bord Microsoft

Microsoft Defender pour point de terminaison (MDE)

OneDrive

Par ailleurs, ils disposent d’un écosystème croissant d’ISV 3P dans les domaines de la créativité et de la collaboration, de la sécurité, du VPN et d’autres qui ont porté leurs applications sur Arm pour fournir une prise en charge native de Windows sur Arm.

Applications de créativité et de collaboration : Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Zoom

Impression – Pilote d’impression universel intelligent HP

Solutions de sécurité – Crowdstrike Falcon, Panda Security, ESET Endpoint Antivirus, Sophos Intercept X, NetWitness XDR

Produits VPN – Palo Alto Networks Global Protect, Cisco Anyconnect, F5 Big-IP Edge Client, Ivanti Pulse Secure, NetMotion VPN, OpenVPN

Solutions d’analyse comparative : PassMark PerformanceTest, Nexthink Collector, 3Dmark Night Raid et Wild Life

Il semble que Microsoft se soit enfin réveillé de son sommeil et propose une alternative ARM élégante. L’année prochaine, nous pourrions voir beaucoup de nouveaux développements prendre vie chez ARM. C’est certainement le coup de pouce dont les développeurs avaient besoin pour pouvoir créer des applications Windows natives sur ARM.